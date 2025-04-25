掌摑、高溫柏油路伏地挺身 單車環島營隊遭控施虐學童

時代力量新竹市議會黨團接獲家長投訴，某單車主題的環島營隊涉及不當虐待事件，誇張行徑包括掌摑、一起責備落後同學以及要求孩童光著雙手在滾盪柏油路面做20下伏地挺身等。不過業者反駁，太多不實指控，且都是家長單方面說法；市府表示，可協助搜集資料、移請調查。

新竹市議員蔡惠婷指出，她接獲來自各縣市的家長投訴，位於台中某單車主題環島營隊領隊老師Amy，在帶領學生單車環島時，只要有不順她的意，就會掌摑孩子，且一打都是連續幾巴掌，或用拳頭用力推擊身體，還不准生病的學生咳嗽，被聽到咳一聲就打一下巴掌，閃躲者，再多打十下，全隊半數以上孩子被打過巴掌，連帶隊的教練都被打。

蔡惠婷說，不僅如此，她還強迫身體不適學員跟上隊伍，同時逼迫全隊學員一起責備落後同學，施加不當同儕壓力，更在夏季高溫接近40度的花東地區，逼迫孩童光著雙手在滾盪柏油路面做20下伏地挺身，環島半個月結束後，許多孩子返家都出現創傷後壓力症，需要到身心科就醫，讓父母相當自責。

新竹市議員林彥甫也指出，除不當管教疑慮外，車隊的配置人數也嚴重不足，營隊一梯招收20名學員卻僅配置1個領騎和1位補給車駕駛，完全無法面對任何突發狀況，根本是罔顧學員的安全，讓騎單車的孩子身陷危險之中。

新竹市廖子齊也強調，台灣應該參考澳洲自1998年起實行的「兒童工作證制度」，該制度要求所有直接接觸18歲以下兒童的工作者，都必須通過背景檢查並獲得授權才能從事相關工作。

新竹市教育處指出，民眾如發現業者於活動期間發生疑似違反兒少法，市府可協助搜集相關資訊後，移案請行為人所在主管機關針對事實進行調查確認，若屬實違反兒少法第49條，則依第97條進行裁罰，可處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。

新竹市教育處說明，違反兒少法確定後，則依「特定體育團體建立運動教練資格檢定及管理辦法」第4條第9項：「經各級社政主管機關依兒童及少年福利與權益保障法第97條規定處罰，經紀律委員會或依法組成之相關委員會確認，有終身不得申請教練資格檢定之必要」，函請中央辦理後續裁處作業。