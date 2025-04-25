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聚餐諷「預算被刪」招來正義魔人 管中閔傻眼再發文
台大前校長管中閔日前和3名昔日學生聚餐，他在臉書提及3人都在大學任教，以及「他們說預算被刪，於是只能點3人套餐」，沒管中閔的份。未料有網友留言質疑怎可用公務預算，管中閔表示，誰說了公務預算？個人不能有私人預算？
管中閔表示，他當天和以前以前學生聚餐的文章，本意是想帶來一點笑聲，這世界本來不該只有仇恨與怒目相向。即使98%以上的臉友看了都哈哈一笑，甚至留言繼續開玩笑，但還是有人要留言追究：「你們師生聚餐怎麼可以用公務預算」、「吃飯為什麼和預算有關？」等等。
他表示，貼文中誰說了公務預算？個人不能有私人預算？ 而且「預算被刪」那一句不是非常明顯的反諷嗎？ 顯然98%以上的人都看出來了。「大家開心一點，有時可以用更輕鬆的態度看待這世界」。
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