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世界和平會兒童戲劇慈善公演啟動 劇作「杯弓蛇影」將巡演16場
世界和平會每年舉辦兒童戲劇慈善公演，邀請九歌兒童劇團演出。今年演出精選劇作《杯弓蛇影》，全國巡演16場本月20日在國定古蹟霧峰林家宮保第園區大花廳揭開序幕，慈善公演結餘將全數投入「搶救受飢兒」計畫服務經費，世界和平會邀請社會大眾響應，守護偏鄉弱勢學童，給孩子健康成長的機會。
世界和平會表示，今年是與九歌兒童劇團合作第20年，至今累計演出超過317場次，免費邀請全台超過14.7萬位弱勢家庭的兒童走進劇場，為他們的童年記憶增添一份溫暖與美好。許多曾受幫助的孩子，如今已長大成人，陸續投入社會公益，化身為愛的傳遞者，延續善的循環。
世界和平會去年度陪伴7,588位貧弱家庭的學童，提供溫暖餐食與安心的學習環境，協助他們培養才能，開拓生命更多可能。特別是「搶救受飢兒」營養早餐計畫，全年無休，即使在寒暑假期間，仍透過愛心餐券與營養食物箱，保障孩子每日三餐不中斷，至今已累計幫助13,759位兒童免於飢餓。
今年演出劇目《杯弓蛇影》是改編自成語故事，描述樂廣邀請愛捉弄村民的彭風到家裡做客，彭風卻在杯中看到「蛇影」，誤以為遭人下毒而驚嚇成病。樂廣與家僕聯手追查，終於找出真相。彭風也在真相大白後反思：「眼中所見，其實是內心的投射」，進而學會自重自愛與善待他人。《杯弓蛇影》將在全台演出16場，演出資訊可電洽世界和平會或至官網查詢，電話：(02)2552-8828，網址：https://www.worldpeace.org.tw/。
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