人權紀念碑錄名更新揭牌 文化部長：我在這裡跟舅舅重逢

國家人權博物館今日舉行人權紀念碑錄名更新竣工揭牌典禮。政治受難者高一生孫子、長號演奏家高崇文表示，回顧歷史、追尋事件原貌，並非為了追求仇恨與對立，而是還原真相，給予受難者客觀的評價。

「我也在這裡跟我的舅舅重逢了。」文化部長李遠表示，人權紀念碑從2015年的8079位，10年期間隨著各種史料的研究，增加到現在的12060位，他的舅舅也是這12060個名字中的其中一個。

高崇文分享身為受難者家屬的感觸及影響，並與其夫人合奏鳳飛飛翻唱的名曲〈河邊春夢〉，傳遞穿越時代的記憶與思念。基隆深美國小童聲合唱團在弦樂團伴奏下，帶來溫煦守護的〈千風之歌〉；童聲合唱團也與高崇文長號合作演出〈幸福進行曲〉，以樂音向未來傳達無限的希望。典禮最後，文化部長李遠與受難者團體代表、前輩家屬等人共同進行揭牌與豐碑儀式，將刻有名字的碑石安放於紀念碑上，表達對苦難歲月最深的感念。

五十年代白色恐怖受難者前輩楊田郎致詞時表示，他因在戲院廁所表達對社會不滿的言論與想法而遭判刑7年，被捕時還是16歲的高中生。他先後被關押在新竹警局、台北警總、軍法看守所，最後被移送綠島。日子雖然艱辛，但他從難友身上得到很多照顧，習得許多無形的知識，是令人難忘的經驗。出獄後，他在生活及工作上受到許多人的幫助，因而促使他偕同其他從綠島回來的難友們成立互助會，互相接濟、扶持。楊田郎表示，看到白色恐怖歷史藉由紀念碑的銘刻而得以永存，他非常高興，也非常感謝。

「我也在這裡跟我的舅舅重逢了。」文化部長李遠表示，舅舅當年與另外7個人一起被槍決，埋在一塊只刻著歐陽宮斗等7人的磚塊底下，舅舅成為沒有名字的那個「等」字。這個當時沒有名字的舅舅叫黃梅，被槍斃的那年正是他出生的時候，從來沒有見過面的舅舅，「沒有想到的就在人權館裡的紀念碑上相遇」。

李遠說，白色恐怖是一段漫長的歷史，每一個被迫害的名字背後是一個家庭，每一個家庭的背後是一個家族，而許許多多的家族加起來就是一個國家。如同他的舅舅黃梅或是歐陽宮斗等人的背後，一定有一個很長的故事，也更顯出在紀念碑上刻上名字是非常重要的一件事，「至少能夠讓我們在不同的時候相遇，就如同我在這裡跟我的舅舅相遇、跟大家相遇」。

「作為文化部長，在我的工作上，轉型正義不會停止」，李遠提到，文化部已將《不義遺址保存條例》草案送到立法院審查。在審查時，在野立委提出反對認為不該只限定白色恐怖時期，應該要再加入日治、清朝等。他很堅定地告訴反對的立委，「白色恐怖時期就是一段血淋淋的歷史，要了解別人的痛苦，才能夠真正面對白色恐怖是什麼」。李遠說，雖然條例尚未通過，但文化部已開放民間申請，先設立「具有轉型正義意義的場所」，期盼讓大家一起了解、面對白色恐怖真相。

國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區於2015年設立「人權紀念碑」。由於政治受難前輩對於人權紀念碑更新多所期待，且隨著近年更多檔案及受難者資料釋出，2023年起國家人權博物館以促進轉型正義委員會總結報告「政治案件當事人」名單為基礎，持續查考比對檔案史料，並啟動諮詢會議、據以訂定《國家人權博物館人權紀念碑錄名作業要點》，邀集政治受難者代表及學者專家組成錄名審查委員會，期間亦就錄名更新名單及人權紀念碑總說明兩度辦理預告。