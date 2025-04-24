僑生產學攜手專班33校參與 依華語程度分班授課

教育部推動「3加4」僑生產學攜手合作專班，114學年度增加到33校參與，為讓僑生更適應台灣生活，各校開辦華語文課程，並依照學生程度分班授課。

教育部今天在高雄市中山工商舉辦「3加4僑生產學攜手合作專班」座談會，這項專班於民國103年起擴大辦理，招收僑生來台先就讀3年制技術型高中，之後再升讀4年制技專校院。113學年度有27校參與，114學年度則增加到33校。

近年各校都開辦華語文課程，依照學生程度分班授課，再透過相關活動提升學習興趣。東吳工家（嘉義市）便安排在地嚮導、小天師，並編製聽讀寫能力補充教材，協助僑生適應台灣生活。

中山工商（高雄市）至今已培育超過3500名僑生，學校打造一條龍的教學輔導機制，從文化融合課程、補教教學到輔導取得證照等，並與科技大學對接，共同培育國內產業人才。

教育部表示，將持續與僑委會共同精進僑生專班，透過教師增能研習、社群共備等方式，發展適性措施，也會提醒師長多多關懷離鄉背井的僑生們，保障在台順利學習及實習。