文學作品前進洛杉磯時報書展 展現台灣軟實力

洛杉磯時報書展將於26、27日舉行，文化部駐洛杉磯台灣書院將代表台灣參與，現場推廣10部台灣外譯文學作品，展現台灣軟實力。

根據文化部今天發布新聞稿，駐洛杉磯台灣書院網羅近2年優秀英譯作品，包括台灣首度獲得美國國家圖書獎翻譯文學大獎的楊双子「臺灣漫遊錄」、集結多名台灣新生代譯者共同翻譯的「假想」短篇小說系列5部作品、曾獲美國紐曼華語文學獎的張貴興「群象」。

此外還包括李旺台「蕉王吳振瑞」、台裔美籍作家史光芬阿美族故事童書「野菜姑娘」、台裔美籍推理小說作家連宏毅新作「春天、夏天、小行星、鳥、東方說故事的藝術」等書。

駐洛杉磯台灣書院表示，洛杉磯時報書展今年邁入30週年，為美國最具聲望的圖書節之一，展出期間舉辦講座、新書發表、表演，將有超過500名作家參與，供應商、作者、出版商數百攤位參展，預期可匯集多達15萬名讀者造訪。