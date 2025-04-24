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文學作品前進洛杉磯時報書展 展現台灣軟實力

中央社／ 台北24日電
洛杉磯時報書展26、27日將在美國南加州大學舉行，文化部駐洛杉磯台灣書院將代表台灣參與，推廣10部台灣外譯文學作品。文化部提供／中央社
洛杉磯時報書展26、27日將在美國南加州大學舉行，文化部駐洛杉磯台灣書院將代表台灣參與，推廣10部台灣外譯文學作品。文化部提供／中央社

洛杉磯時報書展將於26、27日舉行，文化部駐洛杉磯台灣書院將代表台灣參與，現場推廣10部台灣外譯文學作品，展現台灣軟實力。

根據文化部今天發布新聞稿，駐洛杉磯台灣書院網羅近2年優秀英譯作品，包括台灣首度獲得美國國家圖書獎翻譯文學大獎的楊双子臺灣漫遊錄」、集結多名台灣新生代譯者共同翻譯的「假想」短篇小說系列5部作品、曾獲美國紐曼華語文學獎的張貴興「群象」。

此外還包括李旺台「蕉王吳振瑞」、台裔美籍作家史光芬阿美族故事童書「野菜姑娘」、台裔美籍推理小說作家連宏毅新作「春天、夏天、小行星、鳥、東方說故事的藝術」等書。

駐洛杉磯台灣書院表示，洛杉磯時報書展今年邁入30週年，為美國最具聲望的圖書節之一，展出期間舉辦講座、新書發表、表演，將有超過500名作家參與，供應商、作者、出版商數百攤位參展，預期可匯集多達15萬名讀者造訪。

文學 楊双子 洛杉磯 美國 臺灣漫遊錄

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