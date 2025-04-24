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不用英語教專業知識 南市課室英語滾動修正 重在情境與實踐

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局滾動式修正課室英語推動，老師無需額外排課、改寫教材，非英語科教師僅需於課堂適時加入幾句英語，即可營造校園英語學習情境。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局滾動式修正課室英語推動，老師無需額外排課、改寫教材，非英語科教師僅需於課堂適時加入幾句英語，即可營造校園英語學習情境。記者鄭惠仁／攝影

為強化學生英語聽說能力、營造英語應用情境，南市教育局推動「課室英語能力認證計畫」，並配合政策持續性滾動修正，課室英語非用英語教專業知識，而是鼓勵教學中，自然融入簡單的英語用語如點名、鼓勵、發表指令等，讓學生在日常情境中反覆聽見、理解並回應英語。

教育局表示，推動此計畫已3年，鼓勵非英語科教師將簡易英語指令自然融入教學流程，營造耳濡目染的英語學習環境，至目前已有242所學校、逾2660位教師完成認證，顯示課室英語已在校園逐步落實，讓英語學習從考科走入生活，逐步深化為溝通工具。

教育局長鄭新輝說，課室英語並非要求教師大量使用英文授課，而是鼓勵在教學流程中，自然融入簡單的英語用語，例如點名、鼓勵、發表指令等，這種語言輸入方式無須刻意記憶，也無須翻譯，有助學生在潛移默化中建立語感與理解力，逐步將英語視為生活中可使用的溝通工具。

他強調，課室英語的推動不重形式，而重實踐，無需額外排課、改寫教材，非英語科教師僅需於課堂適時加入幾句英語，即可營造校園英語學習情境，讓英語從考科轉化為生活中的溝通工具。未來教育局也將持續提供教學資源、專業支持與示例影片，鼓勵各校從「一人一句話」做起，累積語言使用經驗，打造自然且友善的英語學習環境。

偏鄉的菁寮國中為營造英語學習環境，全校教師都動起來，成立課室英語社群定期討論課室英語使用語句、時機、學生回饋等，目前已有5名教師通過課室英語能力認證。鯤鯓國小除了推動課室英語外，在校內廣播、行政表單與集會活動更是導入簡易英語指令，營造英語可見、可用、可親的校園英語學習情境。左鎮國小則設置大型看板展示常用語句，讓師生隨時能看、能用，使英語融入日常校園生活。

安南國中校長蔡佳宏說，課室英語能力上分5部分，從課程的開始、重點、學生的練習、發表到結束，讓老師了解可用到的英語並做簡單使用，若能達到就獲得認證，因此引導作用高，如要學生起立、坐下、翻到底幾頁等。。

教師 教育局 英語能力

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