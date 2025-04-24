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誰說紙本書衰微 「傲慢與偏見」推夢幻燦爛「孔雀版」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
今年是英國文學大師珍‧奧斯汀冥誕250年，野人文化推出「傲慢與偏見」珍．奧斯汀250歲冥誕珍藏紀念版，復刻1895年夢幻燦爛的「孔雀版」。圖／野人文化提供
今年是英國文學大師珍‧奧斯汀冥誕250年，野人文化推出「傲慢與偏見」珍．奧斯汀250歲冥誕珍藏紀念版，復刻1895年夢幻燦爛的「孔雀版」。圖／野人文化提供

雖說紙本書衰微，但出版社對設計裝幀的投資並未減少。今年是英國文學大師珍‧奧斯汀冥誕250年，野人文化推出「傲慢與偏見」珍．奧斯汀250歲冥誕珍藏紀念版，復刻1895年夢幻燦爛的「孔雀版」。此版邀來維多利亞時代最受歡迎的插畫家休‧湯姆森（Hugh Thomson）設計插圖與封面 ，是「傲慢與偏見」的第二版，普遍認為是這部超越時代的愛情經典小說最完美的版本，並採用了當時最奢華的圖畫燙金裝訂，封面有一隻孔雀張開金光燦爛的雀屏，也是向閱讀的黃金時代致意。

休‧湯姆森是維多利亞時代最受歡迎的插畫家之一，他為「傲慢與偏見」設計的「孔雀版」，是歷史上最具收藏價值的書籍版本之一。除了以棲息在日晷上的孔雀為特色的華麗封面插圖外，湯姆森還創作了160幅插畫來闡述故事情節。這個版本並不是第一次嘗試為奧斯汀的小說添加插圖，但它首次將 160 幅插圖完全融入小說中，讓故事栩栩如生，男女主角達西和伊莉莎白彷彿從書本走出。

休‧湯姆森以注重細節聞名，他經常花大量時間在博物館研究他所描繪的人物的生活方式和服裝。他於1893年開始創作「傲慢與偏見」的插圖作品，考究書中主角的服裝、飾品和居家家具，完整展現維多利亞時代中產階級的品味。此一版本幾年內銷售超過1萬冊，在當時是非常驚人的銷量，他也為珍‧奧斯汀其他小說繪製插圖。

今年是英國文學大師珍‧奧斯汀冥誕250年，野人文化推出「傲慢與偏見」珍．奧斯汀250歲冥誕珍藏紀念版，復刻1895年夢幻燦爛的「孔雀版」。圖／野人文化提供
今年是英國文學大師珍‧奧斯汀冥誕250年，野人文化推出「傲慢與偏見」珍．奧斯汀250歲冥誕珍藏紀念版，復刻1895年夢幻燦爛的「孔雀版」。圖／野人文化提供
休‧湯姆森是維多利亞時代最受歡迎的插畫家之一，他為「傲慢與偏見」設計的「孔雀版」，創作了160幅插畫來闡述故事情節，讓故事栩栩如生。女主角伊莉莎白彷彿從書本走出。圖／野人文化提供
休‧湯姆森是維多利亞時代最受歡迎的插畫家之一，他為「傲慢與偏見」設計的「孔雀版」，創作了160幅插畫來闡述故事情節，讓故事栩栩如生。女主角伊莉莎白彷彿從書本走出。圖／野人文化提供

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