宋恭源、李遠哲催生「臺灣橋梁計畫」！25位諾貝爾獎得主要來台灣了

11月某天，走進臺大校園，可能有機會與一位諾貝爾得主擦肩而過！為了讓台灣與國際頂尖學術接軌，台灣17所大學、14家企業與工研院攜手組成《臺灣高等教育與諾貝爾獎得主聯誼會》，宣布預計在2025年11月到2026年4月之間，至少邀請25位諾貝爾獎得主來台訪問、演講、互動。

校園外交新場景！平台跨界整合資源

3月15日成立會議，臺灣大學校長陳文章提到在光寶科技創辦人宋恭源的熱心資助，以及中研院院士李遠哲的鼓勵下，臺大和世界和平基金會（International Peace Foundation, IPF）討論開展「臺灣橋梁計畫」（Taiwan BRIDGES）。政府對此事亦相當關心，總統賴清德於去年中接見IPF主席尤韋．莫拉韋茨（Uwe Morawetz），並期盼國內能有更多大專院校受益於此系列活動。因此陳文章與有興趣參與「臺灣橋梁計畫」的數間大學共同商議立此聯誼會，且獲得宋恭源同意提高資助該計畫規模。

首位諾貝爾得主演講 11月台大登場

聯誼會將與中研院及世界和平基金會合作，首名應「臺灣橋梁計畫」來台的諾貝爾獎得主，將在11月於台大發表演說，這場演說預計吸引全台學術與企業界關注，甚至可望成為年度最具指標性的知識盛事！

聯誼會已獲得17所公私立大學（大同大學、中國醫藥大學、亞洲大學、東海大學、國立中山大學、國立中央大學、國立中興大學、國立成功大學、國立政治大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立臺北科技大學、國立臺灣大學、國立臺灣科技大學、國立臺灣師範大學、慈濟大學、臺北醫學大學）加入支持；推選台大校長陳文章擔任會長，中國醫藥大學校長洪明奇、成功大學校長沈孟儒、富邦人壽董事長林福星擔任副會長。

這場高規格合作背後，也是實打實的承諾。除了學界動起來，企業界也沒有缺席，目前已有14家企業（中美晶、生華生物科技、台灣大哥大、光寶科技、技嘉科技、東元電機、忠泰建設、和碩聯合科技、研揚科技、國巨(股)公司、富邦人壽、富邦金控、緯創資通、馨昌(股)公司）與工研院加入，預計每家企業和法人成員每年捐助新台幣150萬元，至少持續5年支持聯誼會。

未來即便「臺灣橋梁計畫」結束，聯誼會強調，仍會持續扮演科研外交的橋樑，推動更多台灣與世界一流大學合作，包括共同設立實驗室、研究中心與技術平台，讓科研成果飛出台灣、走向世界。

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