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426「戰獨裁」影響統測應試？ 主辦單位「這原因」要求校方轉發公告
國民黨4月26日將於凱道舉辦「戰獨裁」遊行，不過當周末適逢統測考試，僅管周邊並無考場，但當天藍營動員加上交通管制，交通恐受影響，統測主辦單位也要求學校轉知學生提早因應，木柵高工因應校內百人將於凱道附近北商大應試，也貼出公告提醒考生。
國民黨26日宣布要在凱道舉辦「戰獨裁」遊行，不過當周末剛好適逢統測，先前綠委郭昱晴就曾在臉書發文稱，「我們就來看這群人會如何惹怒學生跟家長！」不過遭國民黨反嗆周邊沒有統測考場，批評是政治操作。
但由於藍營將總動員凱道集結，包含中南部恐將會有大量遊覽車北上，周邊交通恐受到影響，木柵高工也在學校內貼公告，提醒應考生，注意凱道4月26日進行交通管制以及集會活動。
該公告內容指出，凱道公園路以東至中山南路以西區域將舉行政黨集會活動，該路段將實施交通管制，由於活動地點鄰近台北商業大學考場，請當日在此考場應試的考生，預先規畫交通路線、提前出門，並避開相關交通管制及集會路段，以保障應試權益，準時抵達考場。
木柵高工校方表示，該校約有百人當天於北商大應試，因此有收到承辦統測的財團法人技專校院入學測驗中心基金會公文，指因4月26日有政黨集會活動並有交通管制，請校方轉知提醒考生提早出門，並避開活動相關路段。
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