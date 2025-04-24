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資優生、有潛力孩子學什麼？ 南市推11項資優教育方案

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局為深化資優學生潛能發展，推動「區域性多元資優教育充實方案」，7所學校開設11項課程。圖／南市教育局提供
台南市教育局為深化資優學生潛能發展，推動「區域性多元資優教育充實方案」，7所學校開設11項課程。圖／南市教育局提供

台南市教育局為深化資優學生潛能發展，推動「區域性多元資優教育充實方案」，永福、新營等7所有資優班的學校，利用寒暑假、周末及課餘時規畫營隊活動，共開設11項課程，涵蓋導才能、創造能力、其他特殊才能等領域，激發學生潛力，4月25日起陸續開放報名，請把握。

教育局表示，自新設資優中心後，展現南市對資優學生的適性發展與多元學習機會的重視。營隊課程的規畫秉持「發展資優生的四項特殊需求」的教育理念，透過跨域主題與實作課程，讓學生在遊中學、做中學，進一步強化其創造力、領導力與問題解決能力。

此次資優營隊主題多元，從AI科技、環境永續、機器人實作、地方文化、仿生設計到領導訓練。如新東國中的「科學研究暨創意機器人」營隊結合科學與創客精神，新化國小推出「老街坊新化面」，讓學生從地方文化中汲取創意靈感；麻豆國小的「誰來主廚」營隊則以烹飪實作為媒介，引導學生展現領導才能與團隊合作力。

另，永福國小是「天地明察」營隊、成功國小是「創意擂台賽－自製電子控制仿生獸對戰」、新營國小是「資優生多元主題講座」、「未來STEAM系列－Artificial Intelligence」與「機關王」，鹽水國小則是「皮卡！皮卡！電流磁探索趣」、「廚房廢棄物玩創意」。

資優中心補充，詳細的營隊課程主題、活動時間與報名方式，請參閱資優中心（https://gerc.tn.edu.tw/）公告和各承辦學校首頁公告。歡迎有興趣的學生與家長踴躍查詢並報名參加，一同開啟資優學習的精彩旅程，若有疑義可向各校輔導室聯絡窗口致電詢問。

教育局 科學

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