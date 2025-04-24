兒少憂鬱症激增 國教盟籲學生健檢納心衛評量

新北市某國中半年內發生三起不幸事件，國教行動聯盟表示，台灣十五至廿四歲自殺死亡人數九年間增加逾兩倍，有鑑於七成國中憂鬱症患者有自傷傾向，且青少年憂鬱症狀不易察覺，呼籲衛福部與教育部應合作，於下學年全國學生健康檢查中，導入青少年身心健康評估量表。

國教盟表示，據台灣兒童青少年精神醫學會日前公布的「全台兒少心理健康大調查」，近三年兒童青少年的憂鬱症患者急速增加，尤以國中階段學生最明顯，憂鬱症發病年齡持續下降，百分之七十的國中憂鬱症患者常出現自傷行為，自傷現象正逐年向年齡更低的國小階段推移，令專家高度憂心。

台北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科醫師賴柔吟表示，青少年的憂鬱症狀可能以易怒、暴躁、失眠、身體不適等非典型形式呈現，青少年也難說清楚自己感受。許多青少年直到出現嚴重自傷或自殺企圖，家人和學校才察覺，往往為時已晚。

台灣青少年醫學暨保健學會理事長陳志道說，國健署與台灣青少年醫學暨保健學會近年推動的「青少年身心健康評估檢核表」，可完整評估青少年的身心健康，從預防醫學觀點及早介入。

國教盟表示，衛福部應於今年九月開學前完成身心健康量表電子化，教育部應修訂「學生健康檢查實施辦法」附表將心理健康評估列為學生健檢必要項目。

衛福部次長林靜儀說，傾向先健全現有學輔制度，若有治療或諮商需求再轉介其他資源。教育部則說，持續推動學生自我傷害三級預防工作計畫。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980