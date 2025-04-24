台灣觀光學院校地震損 空大低度營運

位於花蓮的台灣觀光學院三年多前停辦，後續校地由空中大學接手，但去年○四○三地震，導致台觀校地受損，空大因不堪管養費，欲將校地還給中央，但經立委和部會協調，空大表示，目前國有財產署尚未找到其他欲接手的單位，因此台觀校地先採「低度營運」方式。

台灣觀光學院停辦後，留下約十四萬平方公尺校地、建物達四萬坪，由空中大學接手轉為壽豐校區，預計以創生產業園區與全民終身學習的方向規畫，但壽豐校區每年經常費支出高昂，空大去年底通過校務會議，欲將地歸還中央，向衛福部爭取到的長照機構補助款也要退回。

空中大學總務長王義榮表示，去年校務會議後，立委向學校表示關切，希望空大不要急著把地還給中央，因此今年初由立委邀請相關部會，與國有財產署、衛福部、鄉公所等交換意見，學校會先啟動盤點現有資源和現況為後續做打算；國產署也表明，中央若尚未找到下一個接手單位，校地營運責任還是在空大身上。

王義榮說，考量到地方跟中央的期待，目前空大「邊做邊看」，壽豐校地採低度營運，例如用以協助地方森林小學、軍隊教招訓練，並沒有完全停擺，而學校也持續盤點資源，若未來資金充裕，則有望照原訂計畫進行，若還是捉襟見肘，就還是讓地回歸中央。

王義榮坦言，雖然教育部有補助，仍要靠學校自立自強，土壤液化、館舍修善都是動輒數千萬元；即便非大幅度修繕，一年也有約一千萬的維護和管理成本，負擔甚巨。

教育部說，去年花蓮大地震後，台觀校地部分土地下陷及液化，七棟建物如廚藝大樓、教學大樓等皆有受損，目前修繕費用除以校務基金方式支付外，今年教育部也補助一千萬協助修繕。