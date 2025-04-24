亞太學院停辦閒置6年 3大學探詢

位於苗栗的亞太創意技術學院停辦將屆滿六年，偌大校區因閒置，發生多起竊案，宛如社會死角。不過據了解，看中該校地未來有潛力能銜接竹南科學園區等，目前已有三所公立大學來訪詢問，有意承接。

不過教團認為，亞太校舍比較老舊，加上地處山邊，位置較偏遠，是否真有機會活化，還要再觀察。

位在苗栗頭份的亞太創意技術學院，校地近十三公頃，周邊多屬老舊社區，二○一九年停辦後人去樓空，留守人力寥寥無幾，近年屢屢發生電纜線竊案，校方乾脆在校門口警衛室擺設假人模特兒充當廿四小時保全員。

亞太二○二一年由九名公益董事接手，公益董事盼維持校產完整並歸公，但和教育部意見相左，也讓清算一延再延，退場距今近六年仍無解。

但經本報了解，公益董事、教育部日前均有發文公立學校，詢問是否願承接亞太校地。公益董事成員、高教工會理事長周平表示，校地荒廢六年確實很可惜，近期已完成財產清點和會計師簽核，亞太負債約七千多萬，校地等財產經鑑價後則有約十億，公益董事仍不希望拍賣校地還債，且亞太債務比較單純，多屬教師欠薪以及過去積欠的水電費，接手單位只要量體稍大應能吸收並取得完整的校地。

周平也談到，已有三所公立學校洽詢，其中一校近日也有數名一級主管直接造訪亞太校地、勘查建物狀況，認為未來有潛力能銜接竹南科學園區等，公益董事也希望校地繼續作教育使用，樂觀看待媒合。

近年中南部陸續有數間大專校院退場，其中如環球科大、明道大學、中州科大都因為地段佳或建物優良，迅速完成清算後均有中央部會和地方政府競逐爭地，反之，亞太學院校地閒置近六年可謂兩樣情。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉認為，熱門校地都是中央和地方政府搶著要，但亞太過去是專科改制校舍比較老舊，加上地處山邊，和社區、都會等連動性比較低，才會需要教育部發文希望公立學校多爭取，公校是否願意承接，還要再觀察。