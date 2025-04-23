亞太創意技術學院停辦近六年 三公立學校洽詢校地

位於苗栗的亞太創意技術學院停辦將屆滿六年，偌大校區因而發生多起竊案有如社會死角。但經本報了解，教育部與公益董事近期均發文詢問公立大專校院，是否有學校願承接亞太校地，究竟校地閒置多時能否解套，公益董事則表示，目前已有三所公立大學來訪詢問。

亞太創意技術學院2019年停辦，2021年起交由九名公益董事進駐，主要為工會成員。公益董事主張，由未來接手的公家單位承接學校負債，並可一併接手完整的校產，盼維持校產完整、以利後續使用；但教育部則建議應變賣校產清償債務，待債務處理完畢剩餘財產再歸公。

雙方意見相左，已延宕6年無果，該校校地近13公頃6年來則逐漸荒廢，近年屢屢發生電纜線竊案，校方只能在校門口警衛室擺設假人模特兒充當保全。

但經本報了解，日前公益董事、教育部均有發文公立學校，詢問是否願承接亞太校地。公益董事成員、高教工會理事長周平表示，校地荒廢六年確實很可惜，近期已經完成財產清點和會計師簽核，亞太負債約七千多萬，校地等財產經鑑價後則有約10億，公益董事仍不希望拍賣校地還債，且亞太債務比較單純，多屬教師欠薪以及過去積欠的水電費，接手單位只要量體稍大應能吸收並取得完整的校地。

周平也談到，日前已經有三所公立學校來洽詢，其中一校近日也有數名一級主管直接造訪亞太校地、勘查建物狀況，認為未來有潛力能銜接竹南科學園區等，公益董事也希望校地繼續作教育使用，樂觀看待媒合。

近年中南部陸續有數間大專校院退場，其中如環球科大、明道大學、中州科大都因為地段佳或建物優良，迅速完成清算後均有中央部會和地方政府競逐爭地，反之，亞太學院校地閒置近六年可謂兩樣情。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉對亞太校地持保留態度。她談到，熱門校地都是中央和地方政府搶著要，但亞太過去是專科改制校舍比較老舊，加上地處山邊，和社區、都會等連動性比較低，才會需要教育部發文希望公立學校多爭取，公校是否真正承接，還要再觀察。