國教盟籲學生健檢納心理健康 衛福部：先完善現有制度

台灣15至24歲自殺死亡人數9年間增加超過2倍，國教行動聯盟表示，有鑑於7成國中憂鬱症患者有自傷傾向，且青少年憂鬱症狀不易察覺，呼籲衛福部與教育部應立即合作，在學生健康檢查中導入青少年身心健康評估量表。衛福部次長林靜儀表示，傾向先健全現有學輔制度，有需要再轉介其他資源。

國教盟表示，近3年兒童青少年的憂鬱症患者人數急速增加，高達70%國中憂鬱症患者經常出現自傷行為，而自傷現象正逐年向年齡更低的國小階段推移，令專家高度憂心。建議衛福部應於今年9月開學前完成身心健康量表電子化，而教育部應修訂「學生健康檢查實施辦法」附表將心理健康評估列為各級學校學生健康檢查的必要檢查項目。

林靜儀說，年輕孩童心理認同跟發展過程中，學校跟家庭的支持相當重要，並且學生階段有學生輔導制度，衛福部支持學生心理健康，傾向先健全學生輔導跟生活輔導串連，若有治療或是諮商需求再協助轉介。

衛福部心理健康司代理司長鄭淑心指出，兒童、青少年成長過程會面臨各種不同挑戰，影響身心發展，應該建立持續性支持系統，強化老師、家長甚至一般民眾，需要加強心理健康問題識別，才可以及早發現問題，如現在衛福部推動的心理健康急救包。

鄭淑心說，衛福部去年底從澳洲引進心理健康急救，形同心理健康的CPR，透過「傾、聽、給、鼓、勵（ALGEE）」五行動，發現有負面情緒的民眾，並且提供幫助；目前第一批種子講師已經在試教，第二批學員預計下半年也會完成，希望訓練以早期發現心理問題，化危機為轉機。

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