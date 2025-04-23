「台灣漫遊錄」譯本獲美國圖書獎 北市府頒獎勵金給譯者
「台灣漫遊錄」英譯本「Taiwan Travelogue」，獲得2024年美國國家圖書獎（National Book Awards）翻譯文學獎，其中擔任譯者的金翎是台北市民，市長蔣萬安也頒發30萬元獎勵金，感謝金翎為國爭光。
楊双子與金翎合作的「台灣漫遊錄」英譯本「Taiwan Travelogue」，獲得2024年美國國家圖書獎（National Book Awards）翻譯文學獎，是台灣第一個文學作品獲得殊榮，市長蔣萬安今頒發感謝狀以及獎勵金30萬元予金翎。
市長蔣萬安表示，該書將台灣豐富文化與迷人風景透過專業的翻譯介紹到世界各國，這次獲得具有國際代表性文學獎項，同感光榮，期望未來在文學專業領域持續深耕，能將豐富與迷人的台灣文學推展到國外，讓更多的人認識台灣。
金翎今天在父母陪同下出席儀式，她表示這是得獎以來父母第一次與她一起出席頒獎儀式，別具意義，也感謝他們一路以來支持她追文學夢，也很感謝市府給予這項榮譽，也希望這次的表揚能夠鼓舞更多的台北人繼續追他們的藝文夢，讓文化無論是文學、音樂、藝術、戲劇、影視，都在國際舞合上發出超來越耀眼的光芒。
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