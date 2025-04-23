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嘉義縣公共化幼兒園招生開跑 提供2700個平價教保名額

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣公共化幼兒園招生開跑，即日起至6月30日開放報名，提供2700個平價教保名額。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣公共化幼兒園招生開跑，即日起至6月30日開放報名，提供2700個平價教保名額。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣114學年度公共化幼兒園招生開跑，即日起至6月30日止，嘉義縣110所園所將提供超過2700個平價教保名額，招收2足歲至入國小前幼兒，家長可依各園公告時程至現場登記，把握招生日期，若報名人數超出名額，將公開抽籤確保過程公平透明。

教育處指出，今年度招生對象為2足歲至入國小前幼兒，包括2019年9月2日至2023年9月1日出生者，招生涵蓋國小附設幼兒園、鄉鎮市立幼兒園及非營利幼兒園，提供多元就學選擇與教保服務網絡，可就近選擇園所完成登記手續，並應詳閱、留意作業時程。

教育處指出，嘉義縣國小附設幼兒園幼幼班師生比1：5，提供更細緻照顧與教學支持，也開辦課後延長照顧服務，各園招生簡章及詳細資訊，可至嘉義縣教保資源網查詢下載，進入網頁左側「幼教科專區」點選「114學年度招生簡章下載」 https://child.cyc.edu.tw/。

縣長翁章梁表示，嘉義縣致力擴大公共化教保資源與優質平價名額，讓每位幼兒都能夠在健康、安全、快樂環境中學習與成長，嘉義縣114學年度公共化幼兒園招生報名期限至6月30日截止，誠摯邀請有入園需求的家庭把握機會，為孩子爭取優質學習環境的機會。

下載 嘉義 幼兒園

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