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腸病毒停班課釀高雄雙薪家長困惱 苦找臨托人員陷困境

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
雙薪家庭面對腸病毒而停課的孩子，社會局雖提供時托育服務，但臨托人員需面對腸病毒潛伏期傳染風險，且時薪最高僅190元，導致許多臨托人員意願不高。圖／翻攝自高雄市議會直播
雙薪家庭面對腸病毒而停課的孩子，社會局雖提供時托育服務，但臨托人員需面對腸病毒潛伏期傳染風險，且時薪最高僅190元，導致許多臨托人員意願不高。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄市去年國小低年級以下有2316個班級因腸病毒停班，雙薪家庭家長依法每年僅有7天家庭照顧假，社會局雖提供臨時托育服務，但臨托人員需面對腸病毒潛伏期傳染風險，且時薪最高僅190元，許多臨托人員意願不高，家長苦尋不到幫手；市議員建議市府應提供時薪補助，建立有意願的臨托人員資料庫，加強媒合有需求的家長。

去年托嬰中心因腸病毒停班數達367班，加上國小低年級、幼兒園已達2316個班級，粗估4萬餘名學生停課，多數雙新家庭需有父母一方請假在家照顧孩子；高市議員白喬茵表示，目前勞基法規定受僱者每年能請7天「家庭照顧假」，高市社會局則提供臨時托育服務，家長需在前一天下午5點前提出申請，前提是孩子需要健康情況下。

目前高雄市定點臨時托育、育兒資源中心依規定無法收托「因傳染病停課者」，白喬茵提及，雖然家庭仍可以申請臨時居家托育人員，但臨時居托人員時薪上線僅190元，因為居家托育又有潛伏期傳染風險，加上全面消毒等工作，導致許多人員收托意願低，家長根本找不到人員，若托嬰中心爆發腸病毒不只一次，家長一年7天假也不夠。

白喬茵建議，社會局應研議非確診但停課的小孩托育時薪補助，由政府端提升托育人員時薪，加強收托誘因，此外應建立專責照顧非確診停課兒童的「臨時托育人員資料庫」，掌握有意願照顧可能能腸病毒潛伏期的托育人員，公告於網路上，才有利於媒合有需求的家長。

社會局長蔡宛芬表示，因為居家托育人員會考量潛伏期，怕會影響其他收托的孩子，社會局可以先建立臨時托育人員資料庫，確定相關配套措施。

托育 腸病毒

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