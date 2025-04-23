矽品精密與亞洲大學產學合作簽約 共育AI人才

國際封測大廠矽品精密與亞洲大學今天舉辦產學合作簽約儀式，展開育才計畫。矽品精密在中彰雲三地連動，大規模擴廠佈局中台灣半導體封測基地，攜手亞洲大學共育新世代AI人才，鏈結產業需求，減少學用落差限制。

AI發展，帶動半導體產業人才需求，矽品將與亞大合作半導體實務學程促進學用合一，另推動「非理工背景設備人才職訓班」，為有志投身半導體產業學生開路，除基礎學、術科課程外，也安排業師分享職涯發展必備技能，讓來自不同科系背景學生能無後顧之憂地投入職場。

亞洲大學校長蔡進發表示，亞大長期在AI領域積極耕耘，近年因應時代趨勢，鎖定前瞻產業標竿企業，積極推動產學合作，培養高階人才。亞大拓展與矽品精密產學合作方案，有助學生在學期間習得專業知識與技術，畢業後即能踏入封測大廠矽品，為未來事業成就鋪路。

矽品精密行政長簡坤義表示，矽品近年積極於台中、彰化、雲林擴廠，預計3年內將提供約8千人的就業機會，將帶動區域產業鏈整合與帶來就業熱潮，對技術型人力與工程師、管理師人才需求將全面增加。

他說此次與亞洲大學的產學合作，是矽品深化與培育人才儲備的重要策略，朝向建構在地升學、在地就業、在地扎根的發展模式。