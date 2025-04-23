奪機器人世界總決賽冠軍 中市溪南國中代表隊校門前受盛大歡迎

台中市烏日區的溪南國中參加由美國FIRST機構主辦的「2024-2025年 FIRST機器人世界總決賽」，在FLL（FIRST LEGO League）項目中，從來自全球的160支隊伍中脫穎而出，勇奪世界冠軍。比賽隊伍今光榮歸國，師生及家長上午在校門口列隊歡迎他們。

校長張祥宜表示，學校成立機器人教學社團10年，提供機器人、程式設計、AI、電子、物聯網及3D遊戲藝術設計等社團技能培訓，讓學生們找到了自信與未來方向。今年的賽事主題為「潛進深海（SUBMERGED）」，學生須針對海洋議題提出創新解方，並完成任務挑戰、研究報告與英文簡報。

參賽的隊伍「溪水長流隊」隊員10人，除了溪南國中學生，另還有兩名喀哩國小、1名東園國小和1名居仁國中學生，參加的是9到16歲組的賽事，由胡啟有老師指導，陳柏宇主任及邱浚源教練帶隊。團隊需完成包含機器人挑戰、核心價值、主題報告及技術展示等多項評比，並以全英文簡報主題及機器人表現及交流，挑戰極大。

市議員吳瓊華多年來關心並鼓勵溪南國中機器人隊伍訓練，上午也親自到校迎接選手們，還特別準備了禮物並頒發獎學金，感謝他們的努力並勇奪世界冠軍。