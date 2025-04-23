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奪機器人世界總決賽冠軍 中市溪南國中代表隊校門前受盛大歡迎

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市烏日區的溪南國中參加由美國FIRST機構主辦的「2024-2025年 FIRST機器人世界總決賽」，勇奪世界冠軍，師生及家長上午在校門口列隊歡迎他們。圖／吳瓊華提供
台中市烏日區的溪南國中參加由美國FIRST機構主辦的「2024-2025年 FIRST機器人世界總決賽」，勇奪世界冠軍，師生及家長上午在校門口列隊歡迎他們。圖／吳瓊華提供

台中市烏日區的溪南國中參加由美國FIRST機構主辦的「2024-2025年 FIRST機器人世界總決賽」，在FLL（FIRST LEGO League）項目中，從來自全球的160支隊伍中脫穎而出，勇奪世界冠軍。比賽隊伍今光榮歸國，師生及家長上午在校門口列隊歡迎他們。

校長張祥宜表示，學校成立機器人教學社團10年，提供機器人、程式設計、AI、電子、物聯網及3D遊戲藝術設計等社團技能培訓，讓學生們找到了自信與未來方向。今年的賽事主題為「潛進深海（SUBMERGED）」，學生須針對海洋議題提出創新解方，並完成任務挑戰、研究報告與英文簡報。

參賽的隊伍「溪水長流隊」隊員10人，除了溪南國中學生，另還有兩名喀哩國小、1名東園國小和1名居仁國中學生，參加的是9到16歲組的賽事，由胡啟有老師指導，陳柏宇主任及邱浚源教練帶隊。團隊需完成包含機器人挑戰、核心價值、主題報告及技術展示等多項評比，並以全英文簡報主題及機器人表現及交流，挑戰極大。

市議員吳瓊華多年來關心並鼓勵溪南國中機器人隊伍訓練，上午也親自到校迎接選手們，還特別準備了禮物並頒發獎學金，感謝他們的努力並勇奪世界冠軍。

教育局副局長郭明洲、溪南工商協進會理事長吳銘禧與烏日林姓宗親會理事長林樹浚等人今也前往，稱讚學生的努力以及感謝老師辛苦的教導。

台中市烏日區的溪南國中參加由美國FIRST機構主辦的「2024-2025年 FIRST機器人世界總決賽」，勇奪世界冠軍，師生及家長上午在校門口列隊歡迎他們。圖／吳瓊華提供
台中市烏日區的溪南國中參加由美國FIRST機構主辦的「2024-2025年 FIRST機器人世界總決賽」，勇奪世界冠軍，師生及家長上午在校門口列隊歡迎他們。圖／吳瓊華提供
台中市烏日區的溪南國中參加由美國FIRST機構主辦的「2024-2025年 FIRST機器人世界總決賽」，勇奪世界冠軍，師生及家長上午在校門口列隊歡迎他們。圖／吳瓊華提供
台中市烏日區的溪南國中參加由美國FIRST機構主辦的「2024-2025年 FIRST機器人世界總決賽」，勇奪世界冠軍，師生及家長上午在校門口列隊歡迎他們。圖／吳瓊華提供

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