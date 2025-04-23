用「惜食」打敗對手！台灣學校午餐大賽台南公誠國小奪冠

台南市公誠國小營養師沈宜靜攜手廚師陳金蓮，參加台灣學校午餐大賽，從全國眾多好手中脫穎而出，榮獲全國冠軍。他們以「家常菜」參賽，用菱角堅果海苔酥香鬆拌飯、梅香Q雞等在地食材為料理，打動評審的味蕾。

台灣學校午餐大賽由大享食育協會主辦，沈宜靜說，今年參賽的「家常」菜色，就是學校平常供應的餐點，以台語的惜食來做為設計的中心理念，例如「梅子Q雞」中的梅子醬，是農家子弟為了不浪費食物而將多餘出來的梅子變成加工品，酸甜滋味搭配色彩繽紛的蔬菜，化身美味佳餚。

「獲獎不僅是一份肯定，更是一份動力」，沈宜靜說，獲獎提醒自己未來要更加努力，不忘初心，也感謝每位一路上付出過心力的人。從事學童午餐20餘年的陳金蓮說，她以煮給自己孩子吃的心情，用心製作每道餐食，對學童的期待就是「吃多一點，用功讀書！」

教育局表示，南市學校午餐自辦率94.2%，推動學校午餐選用在地食材、辦理廚藝競賽與研習增進廚師與營養師技藝、辦理餐前五分鐘，讓孩子懂得吃、聰明吃、健康吃、以及從業人員待遇，降低優秀人才流動率等措施，讓學校午餐品質獲得肯定，參加學校午餐大賽屢獲佳績。