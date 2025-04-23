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防校園悲劇重演 國教盟籲學生健檢納入心理篩檢

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國教行動聯盟呼籲衛福部與教育部應立即合作，下學年全國學生健康檢查中，全面導入青少年身心健康評估量表，結合親善醫院資源，提供專業篩檢與後續輔導服務。示意圖。圖／ingimage
國教行動聯盟呼籲衛福部與教育部應立即合作，下學年全國學生健康檢查中，全面導入青少年身心健康評估量表，結合親善醫院資源，提供專業篩檢與後續輔導服務。示意圖。圖／ingimage

新北市某國中半年內發生3起不幸事件，國教行動聯盟表示，台灣15至24歲自殺死亡人數9年間增加超過2倍，有鑑於7成國中憂鬱症患者有自傷傾向且青少年憂鬱症狀不易察覺，呼籲衛福部與教育部應立即合作，於下學年全國學生健康檢查中，全面導入青少年身心健康評估量表，結合親善醫院資源，提供專業篩檢與後續輔導服務。

國教盟表示，根據台灣兒童青少年精神醫學會於日前公布的「全台兒少心理健康大調查」，近3年兒童青少年的憂鬱症患者人數急速增加，尤以國中階段學生最為明顯，憂鬱症發病年齡持續下降，高達70%的國中憂鬱症患者經常出現自傷行為，而自傷現象正逐年向年齡更低的國小階段推移，令專家高度憂心。

台北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科醫師賴柔吟表示，青少年的憂鬱症狀與成人不同，可能以易怒、暴躁、失眠、身體不適等非典型形式呈現，青少年也難說清楚自己的感受，因此不易被教師、家長或青少年自身察覺到真正問題所在。許多青少年直到出現嚴重自傷或自殺企圖時，家人和學校才察覺到狀況，但往往為時已晚。

台灣青少年醫學暨保健學會理事長、亞東醫院家庭醫學部主任陳志道說，國民健康署與「台灣青少年醫學暨保健學會」近年推動的「青少年身心健康評估檢核表」，可完整評估青少年的身心健康，從預防醫學觀點及早介入，可有效預防青少年陷入嚴重自傷的精神健康危機。

國教行動聯盟表示，衛福部應於今年9月開學前完成身心健康量表電子化，教育部應修訂「學生健康檢查實施辦法」附表將心理健康評估列為各級學校學生健康檢查的必要檢查項目。當學生被評估出心理健康風險較高時，學校即可立即透過親善醫院轉介進行專業諮詢與治療，並透過完善的訊息連結機制，使醫療端、學校端及家庭能迅速獲得資訊並協調介入，真正接住每一個孩子。

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憂鬱症 醫學

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