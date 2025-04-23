北市鮮奶週報上路首週兌換率74％ 擬擴大補助對象

台北市補助國小以下學童每週1瓶乳品或豆漿的「鮮奶週報」14日全面上路，教育局統計，首週兌換率較試營運時成長至約74%，並正研議未就讀幼兒園的兒童兌領方式。

台北市鮮奶週報目前補助對象為具台北市學籍的公私立國小及幼兒園學童，國小生持數位學生證、幼兒園學童持幼兒數位卡證，可至6大通路全台門市每週兌換1瓶指定品項的乳品或豆漿，自7日起試營運、14日全面上路。

台北市教育局統計，政策正式上路首週兌換率約74%，較試營運期間成長2%，將持續透過學校及幼兒園公告、社群平台等多元管道宣導，並蒐集反饋及意見，確保孩子成長所須的營養能週週報到。

此外，教育局指出，鮮奶週報補助對象原先預估約18.4萬人，不過因為幼兒園非義務教育，部分孩童未具學籍，因此目前可持卡證兌領的學童約17.5萬人。

教育局表示，為照顧所有孩童，台北市長蔣萬安已指示召開跨局處會議，研議納入未就讀幼兒園的孩子，擴大受惠對象。