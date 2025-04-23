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青年基本法預告期滿 范雲籲納入「18歲公民權」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部日前預告「青年基本法」期滿，立委范雲今天召開記者會，盼能在法中納入「18歲公民權」。記者李芯／攝影
教育部日前預告「青年基本法」期滿，立委范雲今天召開記者會，盼能在法中納入「18歲公民權」。記者李芯／攝影

青年基本法」從2017年提出討論至今，教育部版本近日終於送院，立委范雲今天召開記者會呼籲，應透過青年基本法納入當年公投未過門檻的「18歲公民權」，以符合憲法保障人民參政權的意旨。政治大學法律系副教授林佳和也說，透過青年基本法降低選舉權年齡不但政策可行，憲法上更不會有問題。

教育部日前預告「青年基本法」期滿，范雲今天召開記者會，盼能在法中納入「18歲公民權」。她說，在2022年公投中，不只所有政黨都支持18歲公民權，最後還獲得564萬多張同意票，但當年公投投票率未達6成，無法通過修憲的高門檻。不過，憲法給的是人民權利的保障書，本來就是要限制公權力、保障公民權利，透過青年基本法把憲法的選舉權年齡從20歲延伸到18歲，符合憲法保障人民參政權的意旨。

林佳和說，歐洲國家也一樣在密切討論是否降低選舉權年齡，但各國早在1970年代就實施18歲公民權，現在討論的是降到16歲，從從青年人成熟度、社會發展型態來看，台灣都已經太遲了。

林佳和表示，憲法是限制國家公權力、保護人民行使權力的手段，不會阻止立法者透過不同的立法形式，站在實質憲法的角度，達到有利於人民自由的目的。因此無論是修改公職人員選罷法還是制定青年基本法，降低選舉權年齡，不但政策可行，憲法上也不會有問題。

世代共好協會副理事長林思愷說，2022年的修憲雖然是最直接手段、卻不是唯一手段，一直以來，民間團體和專家學者也都認為立、修法也是可行方式。目前亞洲國家中，僅剩下台灣將投票年齡定在20歲，包含日本、馬來西亞等國家都在近10年內修正為18歲青年即可投票，顯示「青年主流化」的國際趨勢。

台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄則關注青年代表組成與運作，他認為青年基本法應比照兒權公約保障低年齡層和學生參與比例，也應保障多元背景青年，規定性別比及身心障礙者等不利處境者參與。

憲法 青年

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