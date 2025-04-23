青年志工行動新增專案服務 鼓勵暑期投身公益

為鼓勵更多青年於暑假從事公益服務，青年署今年於「獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫」增加「專案型服務方案」，即日起開放申請，最高可獲新台幣8萬元行動獎勵金。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部青年發展署長期推動「獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫」，提供獎勵金引領青年運用所長，針對關心的社會議題展開志願服務，以實際行動關懷社會。

曾參與獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫的北醫醫學教育啟蒙服務隊，以「推廣醫學教育，培育醫學種子」為目標，與衛生局、教育局及學校等合作辦理營隊，帶領對醫學有興趣的青年學習正確觀念，透過教育提升大眾對健康與醫學的認識，鼓勵更多年輕人投身醫療領域。

為鼓勵學生擺脫性別偏見，北醫醫學教育啟蒙服務隊也舉辦女性科學家研習營，邀請女性科學家擔任導師與演講者，分享自身經歷，鼓勵女學生勇敢追夢，發揮自身影響力。

為鼓勵更多青年於暑假期間從事公益服務，青年署今年於原有計畫內增加「專案型服務方案」，即日起至8月15日開放申請，服務方案時間為6月1日至9月30日，歡迎高中職及大專校院內登記有案的學生社團（不限服務性社團）、學校、民間團體提案。

青年署表示，青志行動「專案型服務方案」徵求學生社團、學校或民間團體，組織15至35歲的青年志工團隊至少10人，每案至少服務18小時，最高可獲得8萬元行動獎勵金，歡迎懷抱熱情的有志青年團隊踴躍申請。