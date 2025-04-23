解凍報告「別被誤會早早寫好」 文化部：內部工作提醒

藍營凍刪預算引發大罷免浪潮，但各部會遲遲不送解凍報告，也遭質疑是為大罷免加溫。 PTT昨晚流傳一則訊息，指文化部一名主計處員工寄信提醒文化部同仁送解凍報告時「解凍報告內容請再瀏覽一次 ，確認不會有被解讀成早早就寫好現在才送的字眼，並適時更新相關數據 。」對此，文化部政務次長王時思赴立院時證實這份文件，但表示這是「內部工作的提醒」，「謹慎提醒大家說文字上要多注意，不要引起外界的誤會」

王時思說，此信之所以發出，「是因為我們其實一直都在做解凍報告的準備，尤其外界已經有一些這樣的聲音的時候，我們當然就需要更謹慎提醒大家說文字上要多注意，不要引起外界的誤會，大概是基於比較像是一個內部工作的提醒」。

王時思表示，作為部會「比誰都希望早點解凍」，但因解凍案件其實很多，而3月預算才送出來，所以在做各項的比對，尤其院會跟委員會其實凍結的數字又不相同，而且又需要加總，跟過去的慣例都不同。而各個業務單位有難易程度的差別，因為要一起送出，所以大家就你等我、我等你，最後還是希望一起送出。但並沒有向外界說的，都準備好了在這邊等著送出，「沒有，其實沒有這樣的事情」。

王時思說，這名同仁只是盡到工作的責任跟義務，他是一個基層的公務人員，基於工作的職責提醒大家「不要被誤會」，希望網路停止肉搜。