大漢8月退場 跨縣市安置百生

花蓮大漢技術學院八月停辦走入歷史，扣掉應屆畢業生，預計約一百名學生分別被安置到位在台北的中國科技大學，以及宜蘭的佛光大學。

教育部表示，考量不少學生無法離開花蓮當地，將由分發學校至花蓮，協助安置生完成學業。

大漢技術學院創立於民國六十六年，前身為稚暉海專，學校目前約有二六三名學生。

教育部過往安置學生，原則上與停辦學校在同一或鄰近縣市，且以同級、同科系學校為主，但本次大漢退場，花蓮慈濟大學無參加安置，導致學生被安置分發到台北、宜蘭。

教育部表示，大漢去年密切和慈濟大學洽談學生安置意願，但最終因雙方在課程安排、教學設備與校園文化上有不同考量，未能達成一致。

慈濟大學表示，因無相同學系師資及教學設備可安置大漢學生，感恩教育部諒解。

至於教職員工權益，大漢學院自救會成員、教師陳建宏表示，去年起以工會進行勞資協商，但協商多次未果，目前已送交勞動部仲裁。

教育部則表示，已建置大專教師人才網提供教師查詢大專校院職缺，並推動人力躍升培訓及媒合計畫，提供私校教職員媒合轉介服務。