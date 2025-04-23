大漢退場 教團：教部應追蹤學生修課狀況

大漢技術學院退場後，學生將被安置到佛光大學和中國科大，其中佛光大學承接多數四技學生，中國科大則負責碩士班學生。高教工會提醒，教育部應主動監督、追蹤大漢學生後續的修課及畢業狀況，並呼籲修法，強制退場學校在既有學生原校畢業後，才能正式停辦。

大漢技術學院八月停辦，宜蘭佛光大學協助安置學生不到八十人，中國科大承接土木、企管兩個碩士班約卅五人。

佛大表示，考量大漢技術學院的部分技職生在當地有工作，往返宜花上課不便，將採原師、原地及原課原則成立「佛光大學大漢專班」，由佛光大學聘請原教師在原大漢校園上課，今年八月無縫銜接學習歷程。

中國科大教務長陳哲炯也說，將安排系主任一學期至少赴花蓮三次、指導教授則最少兩次，採原地就學、原地畢業，相關衍生經費將和大漢討論。

高教工會執秘張志綸表示，「校外專班」會讓承接辦理校外專班的學校所需支出額外成本，應由原校董事會支出，否則退場學校董事會「拍拍屁股走人」，甚至繼續持有校產校地。