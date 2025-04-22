走入歷史！大漢技術學院8月起停辦退場 263學生分發安置到「這2校」

位於花蓮的大漢技術學院將於今年八月停辦走入歷史，教育部日前和學生、家長說明專案分發作業，263名學生接受分發，其中應屆畢業生則約162人，屆時114學年約100名學生將分發安置中國科技大學、佛光大學，又考量到不少學生無法離開花蓮當地，因此將由分發學校至花蓮，協助安置生完成學業。

大漢技術學院創立於民國66年，前身為稚暉海專，88年升格改制為技術學院，學生最多時曾逾7000人，但受少子化影響學生數大不如前，去年八月已停招、今年八月起停辦。

教育部說明，本學期大漢在學生有285人，其中263人接受分發，扣除今年應屆畢業生，預計約100人安置分發到中國科技大學及佛光大學，又大漢學生多有家庭或工作等因素無法到外縣市的分發學校上課，因此以專案同意安置學生可於大漢原校或花蓮其他適當場地上課。

對此，教育部談到，學生不會延伸額外交通、住宿、時間等成本，也會督促分發學校提供學生生活輔導措施，亦包括採認學分、撰寫論文、實習等畢業條件。

大漢學院自救會成員、教師陳建宏表示，學生歷來都希望在原校區完成學業，教育部找來兩校在大漢校區開課，由兩校調派師資並和學生收費，畢業條件比照原大漢標準，未來可取得中國科大或佛大畢業證書，但註記原大漢科系所。

教育部安置學生，原則上與停辦學校在同一或鄰近縣市，且以同級、同科系學校為主，但本次大漢退場，位於花蓮的慈濟大學無參加安置。教育部表示，大漢去年密切和慈濟大學洽談學生安置意願，但最終因雙方在課程安排、教學設備與校園文化上有不同考量，未能達成一致。

至於教職員工權益，陳建宏說，學校給予的僅是基礎離退方案，去年起以工會進行勞資協商，但協商多次未果，目前已送交勞動部仲裁，尚等待結果。又私校近年都因少子化逐漸縮小辦學規模，工作確實沒這麼好找，自己已在大漢工作30年將辦理退休，待有其他機遇再去謀職。

教育部則表示，已建置大專教師人才網提供教師查詢大專校院職缺，並推動人力躍升培訓及媒合計畫，提供私校教職員媒合轉介服務，也將於今年六月再舉辦教職員人才實體、線上媒合會，鼓勵教職員參與相關活動。