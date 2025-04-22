竹市國一女越級打怪 奪全中運滑輪溜冰計分淘汰賽金牌

2025全中運今年在台南舉辦，新竹市再傳佳績，新竹市培英國中一年級學生鄭晴媗在滑輪溜冰項目國中女子1萬公尺計分淘汰賽決賽中越級打怪，成功擊敗眾家國二、國三好手，奪下金牌，消息傳回培英國中都讓師生非常振奮，市府教育處指出，將擇日公開表揚全中運金牌選手，感謝他們替竹市爭光。

目前就讀國中一年級的鄭晴媗從小學一年級就開始接觸滑輪溜冰，由於身體的協調性相當好，也開始參加競賽。即使新竹市缺少標準競賽場地，為了有更好的成績，鄭晴媗每天都要遠赴苗栗頭份市訓練，過程相當辛苦，不過，鄭晴媗從不喊累，反而不斷努力一心只想增強自身競爭力。

鄭晴媗父親鄭嶽華說，培英國中沒有標準場地和訓練員，若要和其它滑輪明星學校一較高下，勢必得付出極大努力，還好女兒非常喜歡滑輪溜冰運動，家裡人也很支持，因此，好多個假日都是開車載著女兒四處比賽，這次能以國中一年級越級打怪，擊敗眾多國中二、三年級的選手，一舉拿下全中運女子1萬公尺計分淘汰賽的冠軍，家人和學校師生都與有榮焉。