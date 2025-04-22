北市幼兒園試辦影像雲端存檔 議員憂進度慢、私幼管理成隱憂

為營造園所安全環境，教育局從去年下半年開始試辦園所工作記錄器上傳雲端保留90天，但議員質疑，試辦僅有兩處園參與，間數太少，未來若補助私幼上傳雲端，非由教育局管理恐有被動手腳疑慮。教育局表示，會持續鼓勵園所裝工作記錄器並上傳雲端，也會制定相關調閱規定。

教育局為落實幼兒安全管理，保障教保服務相關人員權益及還原事件真相， 113年起試辦公立幼兒園攝錄影音上傳至雲端統一保存，擇選2所幼兒園先行辦理，存放近百支攝錄鏡頭，所攝區域有室內外活動室、遊戲空間、走廊等，存放時間從原來30日延長90日。

局長湯志民表示，目前先讓公幼逐步達成，私幼多數學校都有裝設工作記錄器，未來也會在考慮用全額補助讓私幼將影像上傳雲端，若以後發生爭議調查。

議員簡舒培表示，現階段僅有2間幼兒園試辦動作太慢，且未來若補助私幼將工作紀錄器畫面上傳雲端，讓幼兒園自己來找廠商，可能會發生園方私自將雲端紀錄刪除疑慮，並沒有辦法完全解決家長憂心問題。

簡舒培說，依目前校安機制，若接獲性平事件通報，教育局啟動行政調查，案件成立後才能將行為人解職，這就扣回雲端畫面保存是否完整問題，若沒有辦法第一時間掌握，就可能放縱狼師繼續接觸孩子。

湯志民說，若第一時間接獲通報就會立即將該行為人停職，避免期接觸到孩童，雲端畫面也不能隨意刪除，會留下紀錄，他坦言，目前只有兩園速度算是慢，但才剛起步需要透過試辦來了解實際上可能碰上問題。學前教育科長蔡曉青補充，公幼都會由資訊教育科統一委請廠商協助；私幼則會透過補助等措施，鼓勵幼兒園找較穩定廠商，也會訂定相關的調閱辦法。

蔡曉青表示，目前公幼裝設工作紀錄器比例，室外已達100%，室內則約53%；私幼部分有442間裝設工作紀錄器，比例達79.64%，由於現行法規無法強制要求幼兒園裝工作紀錄器，只能以鼓勵方式，將持續鼓勵幼兒園裝設紀錄器以及上傳雲端，累計一定數量後才能較全面檢視問題。