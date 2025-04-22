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藍白有多壞？台中私校考題挨批綠色洗腦入校 教局說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中有私立高中遭踢爆，該校公民科考題偏坦民進黨。對此，教育局重申教育中立」原則。圖／翻攝自臉書「政客爽」
台中有私立高中遭踢爆，該校公民科考題偏坦民進黨。對此，教育局重申教育中立」原則。圖／翻攝自臉書「政客爽」

台中有私立高中傳出「綠色洗腦進入校園，連高中生都看不下去」爆料，有人指該校公民科考題問答第一題，白話文意思就是「請你說出藍白有多壞？」質疑偏坦民進黨的題目。對此，教育局重申，「教育中立」原則，促各校教學命題保持專業客觀。

教育局表示，此案為台中市某私校高中113學年度下學期高一段考公民科考題，教育局尊重校園自治及本於教育目標的命題規範，提醒學校及教師，謹遵教育中立原則，在課程設計、命題評量與教學引導時，秉持專業與客觀的態度，不受特定政治意識形態的影響，以維護校園的專業與中立立場，營造理性及多元討論的學習氛圍。

臉書「政客爽」昨PO文表示，台中某高中學生私訊投稿爆料，該名學生在第一次段考公民科考卷裡有「偏袒民進黨傾向的題目」，並表示這個問答題在討論的是藍白推動的「藐視國會罪」，但引述資料的來源居然是綠到不行的「公督盟」跟「法律白話文運動」。

學生PO文指出，問答題第一題更是直接了當的寫「人民團體的行動說明立法委員行使職權，最可能違反哪一原則？」白話文意思就是「請你說出藍白有多壞？」批評有夠離譜，擺明把政治洗腦帶進校園。另外，該名學生曾向教育局反應，但校方態度強硬，學生也表示班上有約四名學生覺得題目有問題。

學生還附上原考卷，考卷題目為「藐視國會罪484一種你把我灌罪」，並且在考卷上方加註「綠色洗腦進入校園，連高中生都看不下去」，一旁另有加註「只說明青鳥立場，還宣傳他們的口號」、「引用立場親綠的公督盟，批評在野黨民主倒退。

教育局 校園 民進黨 考卷 藍白

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