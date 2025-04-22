邦交國青年來台圓夢計畫 計畫型首梯7月辦理

外交部與教育部合作規劃推動「邦交國青年來台圓夢計畫」，「計畫型」訂於7月及12月辦理2梯次活動，共50個名額；另「提案型」預計於9月後由邦交國青年個別提案來台，有25個名額。

外交部研究設計會副主任林世欣今天上午於例行記者會指出，總統賴清德今年1月24日公開宣布啟動「青年百億海外圓夢基金計畫」，並將納入邦交國青年來台圓夢。外交部遵奉總統指示，與教育部合作規劃推動「邦交國青年來台圓夢計畫」，並擬委託具承辦台灣與邦交國合作計畫豐富經驗的國合會辦理。

林世欣表示，此計畫有助深化與友邦的鏈結，並實踐「總合外交」架構下固邦和榮邦的政策目標。外交部規劃並鼓勵邦交國青年透過自主提案或參與政府計畫來台圓夢，於返國後貢獻在台所學，增進兩國情誼。

林世欣說明，計畫規劃分為計畫型及提案型2方案，計畫型今年將以「榮邦計畫」中之永續觀光及智慧農業為主題，訂於7月辦理第1梯次活動，12月辦理第2梯次，有50個名額。另提案型預計於9月後由邦交國青年個別提案來台，有25個名額。

此外，林世欣提及，外交部今年起配合總合外交及榮邦計畫，「台灣獎學金計畫」核錄名額將在2年內倍增，由目前每年約200多名增加到115學年共500名。「台灣獎助金計畫」今年起也將錄取人數自原本100名提升至125名。

林世欣說，台灣獎學金計畫自2004年推動以來，促成超過3000名友邦學生來台就學，返國後在各領域貢獻所學，廣獲友邦肯定。台灣獎助金計畫2010年推動迄今，已錄取來自全球逾1500名優秀學者，強化台灣與世界各國搭建學術交流連結。