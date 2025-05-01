科系全面融入AI　佛大再推四年讀完學雜費免10萬

114升大學申請入學第二階段甄審將於五月中旬陸續開跑。佛光大學表示，因應ＡＩ發展，要求校內學系全面融入ＡＩ應用，主打「人文為本，科技為用」。再者，佛大大一全面免學雜費，大二至大四，每學期學雜費僅一萬五千元，準備約10萬元即可讀完大學。

全球網路與安全領導品牌思科（Cisco）與佛光大學正式簽署合作備忘錄（MOU），攜手建置AI智慧影像分析平台，提升校園安全與管理效率。 圖／佛光大學 提供

大學申請入學進入第二階段甄審，佛光大學申請入學今年提供341個名額，開放學生爭取。佛光大學詹丕宗副校長表示，台灣私立大學一學期學雜費約五萬元，學生畢業後，可能背負數十萬的學貸壓力，佛光大學則主打人人讀得起，除推行大一全面免學雜費，大二至大四含教育部政策補助，一學期學雜費僅需一萬五千元，六學期九萬元，相較其他私立大學學雜費動輒四十萬，可說十分經濟。

佛大大一全面免學雜費，大二至大四，每學期學僅一萬五千元，準備約10萬元即可讀完大學。 圖／佛光大學 提供

再者，配合產業發展與教育趨勢，佛光大學科系全面融入ＡＩ，由佛光大學先開設種子師資班協助教師進修ＡＩ知能，引導教師將ＡＩ結合學系專業，如語文系能學習使用ＡＩ生成詩作、協助校閱稿件；社工系學生能使用ＡＩ整合資訊，提供個案對象更適切的福利方案。

佛光大學一學期推行16+2，最後2週辦理SDGS、ＡＩ等認證課程。非理工科系的學生過去可能認為先備知識不足ＡＩ難以學習，或想學而自信不足，學校則以融入式，協助學生更好上手。

另外，佛光大學也對接美、韓、英等大學，提供海外學習方案。過去私校生可能因經濟因素難圓留學夢，但佛光大學結合佛光山教團系統學校，以赴美國西來大學為例，只要繳交台灣私立大學費及能赴美完成雙聯學位，畢業後取得佛光、西來雙畢業證書。

詹丕宗副校長談到，海外已有五所學校與佛光簽妥2+2雙聯學位，包括美國西來大學、德州健康與科技大學，以及韓國東明大學、慶尚大學，英國密德薩斯大學，學生赴海外修讀雙聯學位期間也能自行跨修他系學分，幫自己再加值。

除雙聯學位外，佛光大學也提供學生海外實習機會，部分科系大四時為全年實習，赴海外實習期間約能受理八個月的實習津貼，並提供佛光山道場住宿，確保實習期間生活安全。今年已有23名學生赴歐美等國實習，機票等由學校全額補助，讓學生無後顧之憂。

佛光大學傳播學系碩士一年級馬來西亞學生許慧云，遠赴德國法蘭克福海外實習，成為首位前往海外道場實習的國際學生。 圖／佛光大學 提供

針對學習優異學生，佛光大學設有優秀學生獎學金，其中星雲獎可獲單筆最高三萬元。若學生家庭遭遇緊急變故，除了急難救助金外，佛光大學也設有愛心「鹹菜會」，發給學生3000元緊急濟助金與90日每日餐卷，考量可能事發突然，學生一時間無法檢具相關證明，因此鹹菜會由教師、系主任簽字即可獲承認，無需文書往返、即刻協助，幫助學生度過急難期。

詹丕宗副校長坦言，很多學生可能因為學測成績差強人意而失去信心，但不少學生是「大隻雞慢啼」、大器晚成，不希望學生還沒嶄露頭角就先被學校放棄。因此也鼓勵學生，不要因為起步較晚、外語或成績較差就先自我貶抑，相信給予學生適切的資源、不被學測成績貼標籤，人人都是學習的主角、都有機會走在理想的路途上。