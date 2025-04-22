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花蓮暫停教甄 待業師反彈 縣府：因應未來減班、先輔導師資
花蓮縣政府連續多年辦國中小教師聯合甄選，今年突然停辦，讓許多待業老師感到錯愕。教育處說明，今年決定暫停一年原因，是考量少子女化趨勢，及輔導新進師資量能不足等，先穩定現有師資，保障孩子受教權益。
縣府15日發公文給各國中小，告知今年普通班教師聯合甄選暫緩，由各校自行招聘代理教師，讓許多想返鄉的待業教師不滿，向縣議員陳情。
議員楊華美昨議會臨時會上指出，縣府今年不辦教甄，詢問教育處回覆，竟是收到許多學校反映新進教師能力有待提升，教育處為穩定師資，提升新進教師，才決定今年停聘。
楊批評，縣府近年辦教甄出現許多問題，要求國文老師、數學老師都要考英文；有地理老師正取後資格遭拔除；還有要聘國樂卻錄取西洋樂老師等。教育部規定全縣代理教師比率不得超過8％，花蓮情況已從30％降至20%，停辦教甄更難解決代理教師過高問題。
教育處長翁書敏表示，今年決定停辦教甄有2點考量，雖然目前代理教師比率偏高，但教育處盤點發現，至118學年度，全縣國中將減30班、國小60班，教育處必須預留因應；新進老師各面向不如資深教師熟悉，仍需更多協助。
翁指出，教育處雖會給予新進教師輔導機制，但5年新聘305名教師中，陸續出現輔導量能不足狀況，部分學校更出現新進教師人數大於輔導量能，加上近年北部、西部縣市大量開缺，綜合考量後決定停辦一年教甄。
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