亂象未解 逾10縣市教甄仍撞期

去年教師甄選出現撞期、出題品質不一亂象，教育部承諾推動區域聯合教甄並提供出題補助，但今年仍有逾十縣市「撞期」，在同一天辦初試，花蓮縣則突宣布停開教甄，考生錯愕又難過。

教甄撞期怎麼辦？許多考生只能下賭注，經濟能力好的考生一次報名多所，待報名人數出爐再選考上榜機率高的縣市應考。考生盼國教署能出面整頓亂象，去年教育部長鄭英耀曾表示，會努力往舉辦區域聯合教甄方向規畫，國教署也承諾會建立平台讓各縣市討論教甄時間，甚至提供出題相關補助。

不過，以今年國小教甄來說，包含參與中區策略聯盟縣市在內，超過十縣市初試都辦在六月八日。

教育部國教署表示，已在去年六月及十二月邀集地方政府召開會議，彙整各地方政府國中小聯合教師甄選辦理期程，研商採分區作業，並請地方政府分享教甄命題和試題疑義處理相關作為。

今年二月函送辦理教甄命題作為及精進策略，供各地方政府參考，但因各地用人需求各異、行政量能不同，會請地方政府參考國教署彙整的各縣市聯合辦理意願調查結果，持續評估可行性。