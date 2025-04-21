教師甄選年年有爭議 教育部：評估聯合辦理可行性

每年教甄季一到，考生就得等待各縣市缺額「開獎」，花蓮縣府今年卻以「教學品質不佳」為由停開教甄，令考生錯愕。全台各地教甄也長年遭詬病撞期、出題品質不一。教育部雖承諾推動區域聯合教甄並提供出題補助，但今年逾10縣市仍同日初試。國教署表示，已召開會議彙整地方需求，並建議各縣市合作命題及聯合辦理，將持續評估整併可行性。

每年教甄各教育階段、科別開缺多少都得按該年度學校提出的需求而定，對考生而言能否上岸、回鄉都形同開獎。一名來自花蓮的教師向本報指出，畢業後一直盼能留在家鄉深耕，有穩定的正式教師工作，而花蓮過去員額控管已久，這三年終於陸續釋出缺額，原本一心期待今年會開缺，卻突然接到花蓮縣府公告，以近年聯合甄選錄取的老師「教學品質不佳」為由停開一年。

不只考生錯愕又難過，一名花蓮資深正式國小教師也為近年上榜的正式教師抱不平，她提到去年一般師錄取16人，至少一半都是花蓮在地長期代理師，這些老師情何以堪？

該名教師提到，監察院一一一年因代理師比例過高而糾正教育部，此後花蓮開始大量開缺，今年又突然不開，盼縣府能夠再更緩慢釋出缺額，一方面確保錄取教師素質，另一方面避免過幾年教師新血無缺可考。

資深教甄補教老師觀察，今年幾乎每個縣市都有開缺，連少開的宜蘭、苗栗、彰化等地都開大缺，如此一來可能讓在地代理師去外縣市報考，但這些教師終究會再透過考試或介聘回鄉，可說是徒增困擾。

據了解，近年花蓮教甄爭議不斷，曾發生國文、數學老師都要考英文，地理老師正取後資格遭拔，國樂老師錄取西洋樂資格等問題，導致承辦單位壓力大。事實上不只花蓮，每年光是各縣市教甄初試出題就常遭質疑，像去年北市就因自然科「光合作用」題答案疑有誤而鬧得沸沸揚揚。

另一方面，教甄年年多縣市撞期，考生選考形同下注，有經濟資源的考生更是乾脆一次報名多所，待報名人數出爐再選考上榜機率高的縣市。有資深教甄補教老師向本報指出，疫情前各縣市教甄時間多會錯開，雖然考試日期越來越集中，減少舟車勞頓，但考生也少了容錯機會。

許多考生盼國教署能出面整頓亂象，去年教育部長就曾表示，會努力往舉辦區域聯合教甄方向規劃，國教署也承諾會建立平台讓各縣市討論教甄時間，甚至提供出題相關補助。

不過，以今年國小教甄來說，包含參與中區策略聯盟縣市在內，已超過10縣市初試都辦在6月8日。教育部國教署表示，去年6月及12月曾邀集各地方政府共召開2次會議，彙整各地方政府國中小聯合教師甄選辦理期程，研商採分區作業可行性，並請各地方政府分享教甄命題和試題疑義處理相關作為。

國教署指出，今年2月函送辦理教甄命題作為及精進策略，供各地方政府參考，盼提升各地方政府命題品質，亦建請各地方政府與鄰近或甄選考科相似的縣市聯合辦理，惟因各地方政府用人需求各異、行政量能不同，會請各地方政府參考國教署彙整的各縣市聯合辦理意願調查結果，持續評估可行性。