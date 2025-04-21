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金門國際教育市集登場 600師生化身背包客環遊世界

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖國中外籍教師馬栗安（左四）帶領學生開心體驗菲律賓嘉年華傳統遊戲「袋鼠跳」。記者蔡家蓁／攝影
金湖國中外籍教師馬栗安（左四）帶領學生開心體驗菲律賓嘉年華傳統遊戲「袋鼠跳」。記者蔡家蓁／攝影

金門首屆「浯島背包客，夢想遊世界」國際教育市集昨日在金湖國中登場，吸引超過600位師生與家長參與，活動透過互動遊戲、異國料理與交流成果展示，打造一場跨文化、寓教於樂的學習盛宴，現場不時傳來孩子們興奮呼喊，「媽媽，我學會用瑞典話說你好了！」「我試過泰國傳統扇子舞！」

此次活動由開瑄國小二十四節令鼓揭開序幕，現場設置15個國家主題攤位，涵蓋亞洲、歐洲、美洲、非洲及大洋洲，與一般靜態展示不同，市集主打互動體驗，學生能在遊戲中認識各國文化。墨西哥攤位設計「Loteria」圖像賓果遊戲，讓學生透過英語、西班牙語學習日常用語；坦尚尼亞則有「Safari動物尋寶」，讓學生體驗非洲野外探險。

副縣長李文良在致詞時表示，國際教育並非遙不可及，而是從生活中的理解與尊重出發，希望透過這樣貼近生活的活動，讓孩子們勇敢開口，開放心胸，走向國際，擁抱多元文化。

「這是我第一次試做丹麥維京船！」一名學生開心表示。正義國小設計的丹麥攤位，以吸管與杯子製作迷你船隻，學生放入水池中比賽速度，感受北歐航海文化。泰國傳統扇子舞、印尼民俗玩具、韓國投壺遊戲等也讓孩子們流連忘返。

家政教室內的「異國美食DIY工作坊」同樣人潮滿滿，由瑞典籍金門女婿阿德指導親子製作瑞典煎餅，一位參與家長說，孩子邊做邊說英文，很有收穫。緬甸文化攤位除展示傳統遊戲，還介紹當地融合中印泰風味的甜點，讓學生從飲食認識文化。

活動也展出金湖國中14名學生赴新北康橋國際學校交流的成果，八年級學生周湘東表示，在全英文環境中學習更貼近生活，還能參與活動策劃與執行。七年級的呂其昊分享他對「輕艇水球」印象深刻，並運用「4F學習法」分析康橋的教學特色，期許自己更多用英文溝通、持續精進。

金湖國中校長莊錦智指出，作為縣內國際教育中心，學校未來將整合更多資源，推動多元交流，讓金門的孩子在島嶼上，也能放眼世界、擁抱多元文化。

金湖國中周湘東同學也分享，認為全英沉浸式學習環境是康橋國際學校最大的優勢。記者蔡家蓁／攝影
金湖國中周湘東同學也分享，認為全英沉浸式學習環境是康橋國際學校最大的優勢。記者蔡家蓁／攝影
瑞典籍金門女婿阿德（右）擺設攤位，精心準備瑞典歷史、文化、語言小知識。記者蔡家蓁／攝影
瑞典籍金門女婿阿德（右）擺設攤位，精心準備瑞典歷史、文化、語言小知識。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良在致詞時勉勵同學，勇敢開口，開放心胸，走向國際，擁抱多元文化。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良在致詞時勉勵同學，勇敢開口，開放心胸，走向國際，擁抱多元文化。記者蔡家蓁／攝影

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