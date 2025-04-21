管制陸生讀關鍵技術 教部：彙整納114學年控管

教育部今天表示，已召開跨部會研商會議，請各部會依行政院公告，盤點所屬國安、機密、核心關鍵技術項目等涉及的系所，待教育部彙整後，將納入114學年陸生招生管制。

為確保國安，行政院長卓榮泰3月27日表示，教育部將召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目」跨部會研商會議，請相關部會盤點並確實提報技術項目，以利後續管控與有效確保國家安全。

教育部今天透過文字說明， 教育部已於民國100年1月公告「大陸地區學生不得進入涉及國家安全、機密之院、系（科）、所及學位學程修讀之認定基準及相關注意事項」，載明學校系所管制及遇大陸學生修讀課程的應注意事項，自100學年起由各部會提供涉及國安機密系所名單，作為教育部不予核定陸生招生名額的重要依據。

另外，行政院也自112年起，依國家核心關鍵技術認定辦法第6條規定，每年公告「國家核心關鍵技術項目及其主政機關」（112年公告22項、113年公告32項）；其核心關鍵技術包含國防相關科技及各部會攸關台灣產業競爭力的關鍵技術。

教育部提到，已召開跨部會研商會議，請各部會於會後依上揭注意事項，及行政院公告核心關鍵技術項目等內涵，盤點所屬國家安全、機密、核心關鍵技術項目等所涉及的院、系、所及學位學程；教育部待彙整各部會建議後，將納入114學年陸生招生管制相關作業辦理。