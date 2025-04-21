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花蓮教甄停辦待業師錯愕 教育處：少子化預留因應

中央社／ 花蓮縣21日電

花蓮縣府今年暫緩辦理國中小學教師聯合教甄，許多待業老師感到錯愕；教育處表示，考量少子女化及輔導新進師資量能不足等，將加重輔導支持現有師資，保障孩子受教權。

縣政府15日發文給各國中小學表示，今年普通班教師聯合甄選暫緩，由各校自行招聘代理教師，讓許多想返鄉的待業教師不滿，向縣議員陳情。

無黨籍縣議員楊華美今天在議會臨時會上指出，縣府發公文告知今年不辦理教甄，經詢問教育處得到的回覆，竟是收到許多學校反映新進教師的教學品質不太理想，為穩定師資，今年決定停聘。

楊華美說，前幾年，花蓮教育處用英文來考數學、國文老師，國樂老師出缺卻錄取西洋樂老師，老師正取後資格遭拔除等的荒唐事跡。教育部規定全縣代理教師比例不得超過8%，雖然已從30%降到約20%，應完善規劃代理教師比例過高現況，不是這種開開停停、讓人不明所以的做法。

教育處長翁書敏表示，今年決定暫緩1年辦教甄，在於目前國中小代理教師人數比例雖偏高，但盤點發現，到118學年度，全縣國中減少30班、國小減少60班，必須預留因應；另外，新進教師各面向不如資深教師嫻熟，在班級經營、輔導管教及課程教學等，仍須更多的支持協助。

翁書敏指出，針對新進教師會給予輔導機制，但5年來新聘305名教師，陸續出現輔導量能不足狀況，部分學校更出現新進教師人數大於輔導的量能，加上這幾年各縣市大量開缺，綜合考量後決定暫緩腳步。

代理教師 小學 花蓮

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