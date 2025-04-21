快訊

教宗方濟各病逝 生前作風親民、打破保守主義…梵中關係成未竟之志

快訊／教宗方濟各辭世 享壽88歲

工藝中心辦暑期人才培訓營 激發年輕世代創作

中央社／ 南投縣21日電

工藝中心7月至8月辦理台灣工藝學院暑期大專人才培訓營，課程有漆藝、金工、陶藝、木藝、竹藝、纖維，並學習AI工具輔助創作，盼激發更多年輕世代積極參與創作。

國立台灣工藝研究發展中心今天發布新聞稿表示，「台灣工藝學院暑期大專人才培訓營」再次登場，攜手國立台灣藝術大學、國立清華大學、國立台南藝術大學、國立東華大學，在北、中、南、東區分別開設專業課程，歡迎對工藝、美術、設計、藝術等領域有熱忱的在學生、應屆畢業生參加，即日起報名至5月18日。

工藝中心表示，今年課程「工藝漫活」以工藝美學詮釋茶藝生活為主題，聚焦與關注茶文化在當代生活變遷，課程結合工藝技術與數位科技，從「茶藝生活」出發，透過跨領域學習，發展具創意與市場潛力作品。

工藝中心表示，盼協助學生從單一技能人才，進階為具整合能力與創新思維人才，最終培養出引領未來的工藝領導人才；各區課程包含漆藝、金工、陶藝、木藝、竹藝、纖維，且因應數位時代，開設多堂數位媒體AI課程，透過數位工具輔助，提升創作理念與設計概念。

工藝中心表示，培訓營7月初至8月中旬，課程包含工藝實作、專題製作、成果發表，即日起開放線上報名，招生對象滿18歲且為工藝、美術、設計、藝術等相關科系，或對技藝學習與創作有興趣大專院校學生，各班最多招收15人，可至工藝中心官網參考簡章。

陶藝

延伸閱讀

祖孫三代同列 台南粧佛工藝西佛國蔡家名人故居今掛牌

台南西佛國傳承百年粧佛 三代同列歷史名人故居掛牌

璀璨鑽石打造靈動蕾絲 蕭邦臻品獻給至柔至剛的母親

故宮北院書畫四展齊發！融書法、繪畫及緙繡的藝術之境

相關新聞

台大學生擺攤連署罷免 校長陳文章：都在校外

大罷免浪潮不斷，甚至有罷免團體進駐校園，被指在校園宣傳罷免已違反「選罷法」和「基本教育法」，日前更有罷團進入台灣大學校園...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

私小卡位／108課綱失靈？為進精英班 小一就得補習英語

108課綱實施6年，文理補習班卻多了上千家，其中國小文理補習班就占了6成以上，坊間甚至出現「私小專班」。有家長透露，私中會分菁英班與一般班，如果想進入菁英班，基礎從小就要打好，小一開始補英語，小三補數學，到了國中補全科。補教業觀察，不少家長原以為讀私校能省下課後安親與補習費用，但讀私校反而補更兇。

900件海選30位 文化部啟動繪本及圖文書新秀陪伴計畫

文化部去年推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」，首次徵件即多達920件申請，經過專業評審數月評選後，最終選出30位獲獎者。今...

校長諮詢服務助力學校治理 300多校受惠

為了提供中小學校長專業支持，教育部自112年委請政治大學辦理「教育部校長領導知能專業發展諮詢計畫」，以協助全國中小學初任...

營造本土語言環境 國教署推沉浸式學習促進學習興趣

為提升學生學習本土語言的興趣，教育部國教署106學年度起辦理沉浸式教學計畫，藉由多元方式營造語言學習環境，參與學校逐年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。