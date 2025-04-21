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台大學生擺攤連署罷免 校長陳文章：都在校外

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
為因應氣候變遷挑戰，加速推動我國邁向淨零排放與永續發展目標，環境部下午與國立台灣大學簽署「氣候行動與環境永續」合作備忘錄（MOU），由環境部部長彭啓明（右）與台灣大學校長陳文章（左）代表簽署。記者曾吉松／攝影
為因應氣候變遷挑戰，加速推動我國邁向淨零排放與永續發展目標，環境部下午與國立台灣大學簽署「氣候行動與環境永續」合作備忘錄（MOU），由環境部部長彭啓明（右）與台灣大學校長陳文章（左）代表簽署。記者曾吉松／攝影

罷免浪潮不斷，甚至有罷免團體進駐校園，被指在校園宣傳罷免已違反「選罷法」和「基本教育法」，日前更有罷團進入台灣大學校園內宣傳，在被台大教師勸離後甚至上網霸凌肉搜該名教師。台大校長陳文章今表示，進駐團體並非台大學生，台大學生並沒有在校園內擺攤罷免，蒐集連署在校外，不影響教學研究。

近期部分大專院校學生在校園內擺攤支持大罷免，教育部長鄭英耀日前指出，由於大罷免並非來自校方的政黨活動，學生的言論自由應該給予尊重，但此說法被認為已違反「選罷法」和「基本教育法」。

根據「基本教育法」第6條規定，學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動；而教育部100年11月8日臺人(二)字第1000201993號函指出，學校教職員工生不得於上班或勤務時間，從事政黨或其他政治團體之活動。

針對日前有罷免團體進入台大校園宣傳罷免一事，陳文章今天在環境部與台大簽署「氣候行動與環境永續」合作備忘錄活動受訪指出，進駐團體並非台大學生，而校外人士進來校園進行活動是需要申請的。學生希望維持校園純淨，但也希望表達意見，每天固定時間都會在校園外進行相關活動。

陳文章說，即使師生可能有不同看法，但彼此都尊重對方，這部分的言論自由是被保障的，因此學生對罷免的意見表達也沒有影響到學校內的教學研究進行，也強調校園內並沒有學生在擺攤罷免。

台大 校園 罷免

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