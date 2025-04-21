增加學生鈣質攝取 教部鼓勵學校午餐設計高鈣菜單

教育部今年將「提升學生鈣質攝取」列為各縣市學校午餐輔導團重要推動目標，並透過工作坊交流，鼓勵學校設計高鈣菜單，適時供應鮮乳等高鈣食材，落實健康飲食教育。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為落實學校午餐相關政策推動成效，國教署委託台灣師範大學團隊辦理「提升學生鈣質攝取增能培訓暨交流工作坊」，邀請行政院食品安全辦公室主任許輔、學校午餐中央輔導團委員、各縣市學校午餐輔導團夥伴進行交流。

國教署說明，今年將「提升學生鈣質攝取」列為直轄市、縣（市）政府學校午餐輔導團重要推動目標；將透過學校午餐強化學生鈣質攝取成效，鼓勵學校設計高鈣菜單，適時供應鮮乳、高鈣豆製品、深色葉菜類等高鈣食材，並結合健康飲食教育及宣導，說明營養與健康飲食重要性。

工作坊也針對學校午餐提供高鈣料理選用的當季食材、所需成本、必要製程與學生用餐回饋等內容，以及各地方輔導團現行執行成果、遭遇困難進行分組交流與討論，研析具體建議與合作機會，深入探討提升學生鈣質攝取在行政與學校端所面對的各種挑戰，並提供策進方案。

國教署提到，學生均衡飲食仰賴學校及家庭共同配合，學校午餐是培養學生健康飲食觀念與生活態度的重要途徑；期望藉由中央與各縣市學校午餐輔導團攜手合作，精進學校午餐相關人員專業知能和學校午餐相關政策，將健康飲食教育理念落實於學生日常生活中。