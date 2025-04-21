特教服務計畫受理報名 表揚績優人員、特色學校

為表揚大專特殊教育服務人員與學校貢獻，教育部表示，114年度大專校院特殊教育服務表揚計畫即日起至4月30日受理報名，預定8月頒獎，將表揚久任人員、績優人員和特色學校。

教育部今天發布新聞稿指出，114年度大專校院特殊教育服務表揚計畫的對象有3類，包括「特殊教育服務久任人員」，服務年資分為10年、20年及30年，還有「大專校院特殊教育服務績優人員」與「大專校院特殊教育特色學校」，歡迎各大專校院踴躍推薦報名。

為強化特殊教育相關人員榮譽感，促進經驗傳承，教育部也特別安排頒獎典禮，預定8月結合「大專校院資源教室新進輔導人員工作研習」舉行表揚，期望藉由表揚活動，建立新進人員投身特教實務工作的標竿，得以學習仿效，共同提升特教工作服務品質並傳承寶貴經驗。

教育部表示，表揚計畫不僅是對長期致力於特教服務人員及學校的肯定，更是對建構共融友善校園理念的實踐與推廣，期盼透過這份榮耀的傳遞，匯聚更多關注特殊教育力量，共同營造「自發、互助、共好」的教育環境。