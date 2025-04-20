900件海選30位 文化部啟動繪本及圖文書新秀陪伴計畫

文化部去年推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」，首次徵件即多達920件申請，經過專業評審數月評選後，最終選出30位獲獎者。今（20）日獲獎說明會，正式啟動長達1年的陪伴計畫。文化部長李遠出席說明會時表示，將進一步辦理「繪本及圖文書學校」，提供更多有志於繪本創作的人參與。

文化部表示，陪伴計畫後續將由6位專業導師陪伴獲獎者從創作、出版到行銷推廣，並藉由出版媒合會、新秀推薦等機制，期盼為台灣產出更多繪本及圖文書，進而走向國際市場。

上任文化部長前，李遠參加了一場韓國繪本在台灣書店辦的巡迴書展，認為台灣如果不加快腳步，「我們會落後韓國很多」。就任文化部長後，繪本及圖文書創作獎勵成為他一開始就提出的重要政策。

李遠表示，繪本的文字翻譯相較於文學作品快很多，是在漫畫以外，最有可能快一點讓世界看見台灣的機會，這是他選擇首推繪本創作的原因。除了新秀獎勵，接下來他也要積極爭取預算，希望明年在原來的金鼎獎、金典獎、金漫獎三金外，辦理第一屆的「金繪獎」；同時，鼓勵出版社與有經驗的繪本創作者共同提案申請「繪本出版及行銷獎勵」；以及針對獲得四金或國外重要獎項的創作類別得獎者，提供「下一本作品」60萬元獎勵。

李遠表示，在70多歲時意外的接任文化部長，對他最重要的意義是「幫助別人實現夢想」。因此，他從繪本作為起點，除了選出新秀以外，接下來也將要進一步辦理「繪本及圖文書學校」，除了培育入選的30位新秀，也要開放給更多有志於繪本創作的人參加，希望藉由更多產業界專業人士的陪伴及課程，大家一起學習，「政府的角色不僅是給錢，而是要一起將產業鏈建立起來，如果這個模式成功，我也會推動到其他產業」。

資深童書編輯吳文君提到一個評審中有趣的觀察，她發現有許多家長帶著小朋友一起創作投件，這些兒童說故事的技巧非常真誠、圖畫充滿想像力，或許未來可以為兒童單獨辦獎，因為「現在的兒童有可能成為未來的繪本作家」。