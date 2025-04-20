校長諮詢服務助力學校治理 300多校受惠

為了提供中小學校長專業支持，教育部自112年委請政治大學辦理「教育部校長領導知能專業發展諮詢計畫」，以協助全國中小學初任及轉任校長及其行政團隊即時、專業、有效的校務治理議題諮詢、傾聽陪伴與資源提供，迄今已服務328校、4574人次，讓專業到校服務和專業發展支持網絡，成為校長治理學校時最有力的靠山與放心傾訴的途徑。

教育部表示，114年將提供全國116所中小學初任或轉任校長諮詢服務，諮詢團隊由百人以上的專家學者及諮輔校長組成，依專長媒合學校需求，定期實際走訪，透過面對面的交流，他們不僅分享寶貴經驗，提供校務治理上的建議，幫助校長及其行政團隊找到最合適的解決方案，提升學校的治理效能。尤其對偏遠地區學校，諮詢團隊提供的客製化的專業支持服務，更發揮關鍵支持作用。

花蓮縣光復鄉光復國小是一所位於原住民族地區的百年老校，現任校長黃彤芳在轉任該校時即面臨百年校慶籌備工作，諮詢團隊不畏路途遙遠，多次前往提供建議。在團隊的支持與指導下，該校成功舉辦一系列百年校慶相關活動，動靜態活動兼具，其中老照片回顧展及村校聯合運動會引起熱烈迴響，獲得媒體廣泛報導，成功將百年校慶的壓力轉化為凝聚社區共識，展現學校特色的絕佳機會。

宜蘭壯圍國中校長蔡玉蓉則是希望能突破校務發展，激勵校內團隊。諮詢團隊發現該校擁有優異的柔道團隊卻缺乏展現才能的舞臺，積極協助學校引進校外資源，促成與日本名古屋大成高中的交流。學生們自發籌措旅費，於113年8月成功赴日移地訓練。