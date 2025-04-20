營造本土語言環境 國教署推沉浸式學習促進學習興趣

為提升學生學習本土語言的興趣，教育部國教署106學年度起辦理沉浸式教學計畫，藉由多元方式營造語言學習環境，參與學校逐年增加，至113學年度已有115校956班參與，超過2萬3000名學生受益。有學校在課堂中引導學生接觸農田，結合俗諺和生命教育，學習本土語言；也有學校在校內建置「超市」情境，讓學生學習用台語購物。

安坑國小教師楊麗雯在音樂課結合沉浸式教學，課程中帶唱歌曲，並從歌詞中提問，確認學生認知程度，再透過品嘗豆干體驗，引發學生高度的學習興趣與注意力。同時，運用分組討論、搶答等教學活動，不僅讓學生在趣味中學習本土語言的詞彙，更兼顧了音樂課程中旋律與節奏的知能，使學生逐漸能主動以簡短的台語與教師進行對話。

石牌國中教師林連鍠以本土語言作為溝通媒介，從植物的特性說起，結合實作經驗引導學生親身接觸農田，不僅從經驗中學習，亦將俗諺與生命教育與課程結合，讓孩子了解到，原來長輩口中「番薯毋驚落塗爛，只求枝葉代代湠」的俗諺，是期勉孩子堅毅成長，更蘊含長輩對子孫的祝福與期勉。

國教署表示，為營造深化學習情境，113學年度透過高雄市深水國小、南投縣過溪國小及新北市中正國小等3所學校試辦，以建置本土語文閱讀角、全校性獎勵機制、本土語文相關表演或競賽，以及課餘時間辦理多元學習活動等方式，增加學生學習興趣。

高雄市深水國小教務主任車惠純，以建置超市的概念進行學習情境的規劃，讓學生彷彿置身在市場購物，要自己計算：「三粒蘋果加一蕊花菜，總共140箍」，從遊戲中學習自然對話及互動。