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校長治校好幫手 教育部諮詢團隊4574人次受惠

中央社／ 台北20日電

教育部校長領導知能專業發展諮詢計畫」的諮詢團隊，迄今已服務328校、4574人次，曾協助指導籌備百年校慶、促成學校與日本高中交流等，成為校長治校有力靠山。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部於106年委請政治大學辦理「偏鄉校長及行政支援計畫」，初始專注於支持偏鄉地區的校長，並於108年起將服務範圍擴展至全國各類型學校，為更多初任及轉任校長提供適應新環境的協助。

為提供中小學校長專業支持，教育部自112年委請政治大學辦理「教育部校長領導知能專業發展諮詢計畫」，協助全國中小學初任及轉任校長及行政團隊，即時、專業、有效的校務治理議題諮詢、傾聽陪伴與資源提供，至今已服務328校，服務4574人次。

教育部提到，114年將提供全國116所中小學初任或轉任校長諮詢服務，諮詢團隊由百人以上的專家學者及諮輔校長組成，依專長媒合學校需求，定期走訪，透過面對面交流分享寶貴經驗，提供校務治理建議，幫助校長及其行政團隊找到最合適的解決方案，提升學校治理的效能。

對於偏遠地區學校，諮詢團隊提供客製化專業支持服務，例如花蓮縣光復鄉光復國小是位於原住民族地區的百年老校，現任校長黃彤芳在轉任該校時，即面臨百年校慶籌備工作。

諮詢團隊不畏路途遙遠，多次前往提供建議，像是將校慶視為激發教師動力的契機，邀請師生、部落耆老及校友共同參與，在團隊支持與指導下，該校成功舉辦一系列百年校慶相關活動，動靜態活動兼具，其中老照片回顧展及村校聯合運動會引起熱烈迴響。

另外，如宜蘭縣壯圍國中校長蔡玉蓉希望突破校務發展、激勵校內團隊，諮詢團隊發現該校有優異的柔道團隊，卻缺乏展現才能的舞台，因此積極協助學校引進校外資源，促成與日本名古屋大成高中的交流。

壯圍國中學生也自發籌措旅費，113年8月赴日移地訓練，大成高中更於今年3月與壯圍國中簽訂以柔道培訓為主的姊妹校協議，成為大成高中全球唯一的姊妹校，並為壯圍國中學生保留直升名額進行重點培養，透過計畫協助，壯圍國中成功將學校特色轉化為國際交流。

團隊 小學 教育部

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