花蓮美語補習班被控罰站、辱罵不當管教 縣府展開稽查
花蓮一間美語補習班遭家長指控不當管教，不僅以「白癡」、「豬腦」等辱罵，還敲頭、彈嘴巴；補習班負責人坦言若孩子反覆違規，溝通3次後才以10分鐘靜站，家長指控嚴重扭曲事實，願配合調查。縣府教育處、社會處已聯合稽查，先要求被指控的老師暫停教學工作，靜待調查結果。
這間美語補習班立案20多年，是美語補習班，以沈浸式教學為主，對象從幼童到成人都有，有提供優惠方案給弱勢學生。
家長在社群網路發文指控，孩子被補習班老師以書本敲頭、拉頭髮、彈嘴巴等對待，甚至用「白癡、豬腦、笨蛋」等侮辱性字眼辱罵，她親眼看見孩子們被罰站超過30分鐘，老師甚至規定上課不能上廁所，小孩子因此忍不住大便在褲子上，若是不乖，還被關在廁所裡不當管教。
補習班負責人今天喊冤表示，這名孩子上課一年，同班共17人，年齡介於3歲8個月至6歲間，這名孩子本身行為較無法控管，會打人，上課走來走去，確實不好管教，曾與家長溝通，得知孩子正接受早療課程。
該補習班也在臉書發文強調從未因任何家庭背景而有歧視，孩子學習過程中若反覆違規，原則會給予三次溝通機會，說明道理後才以10分鐘「靜站」讓孩子冷靜與自省，有時可能老師忙於照顧其他孩子，罰站時間超過預期，會再提醒與加強管理。
縣府教育處與社會處接獲通報昨天起展開聯合稽查，並詢問同班學童家長是否有類似情況，為保障孩童權益，先暫停當事老師的教學工作。縣府表示，已針對機構環境設施、不當對待等作調查，若查證屬實，可能面臨糾正、限期改善、停止招生、甚至勒令停業4種處分；社會處表示，調查完成後會依規定辦理裁罰審議會議，評估是否有違法情事。
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